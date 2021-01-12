Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон

Введение американским Минфином санкций против нардепа Дубинского, который очень близок к Коломойскому, и других скандальных знакомцев этого олигарха - беглого Онищенко и экс-прокурора ГПУ Кулика - стало очень четким сигналом из-за океана: шутки с Вашингтоном для некоторых закончились. А приобщение в этот санкционный список окружения главного распространителя «пленок о Байдене» Деркача (как «части связанной с Россией сети иностранного влияния») лишь добавило к нему особенно токсичный восклицательный знак

Введение американским Минфином санкций против нардепа Дубинского, который очень близок к Коломойскому, и других скандальных знакомцев этого олигарха - беглого Онищенко и экс-прокурора ГПУ Кулика - стало очень четким сигналом из-за океана: шутки с Вашингтоном для некоторых закончились. А приобщение в этот санкционный список окружения главного распространителя «пленок о Байдене» Деркача (как «части связанной с Россией сети иностранного влияния») лишь добавило к нему особенно токсичный восклицательный знак

Давно не было такого, когда принятие управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) дополнительных мер против конкретных персон или организаций одновременно комментировали и глава американского Минфина, и руководитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. То есть история с попаданием под санкции США семерых украинских граждан и четырех информационных ресурсов не является рядовой и будет иметь серьезные последствия как для самих фигурантов нового санкционного списка, так и для украинско-американских отношений в целом. Тем более что после инаугурации президента Джо Байдена отношения Вашингтона с Киевом и так претерпеют существенных обновлений, которые сейчас де-факто начинаются не с предложений каких-то мнимых пряников, а из применения очень конкретного кнута.

Кому не до шуток

"Бывшие чиновники украинского правительства Константин Кулик, Александр Онищенко, Андрей Телиженко и нынешний народный депутат Украины Александр Дубинский публично выступили или присоединились к Деркачу для координированного распространения и пропаганды обманчивых и необоснованных обвинений относительно политического кандидата из США. Они неоднократно выступали с публичными заявлениями для распространения дезинформации о том, что официальные лица правительства США участвовали в коррупционных сделках в Украине", - говорится в нашумевшем сообщении Минфина США от 11 января.

Столь подробных пояснений для введения санкций "в отношении лиц, связанных с Россией", нечего было и ждать. Здесь четко и ясно расписана главная претензия к внефракционному украинскому нардепу Андрею Деркачу – выпускнику Академии ФСБ РФ, чей отец Леонид Деркач во времена президентства Леонида Кучмы возглавлял СБУ. А именно: он, по мнению официального Вашингтона, является российским агентом с многолетним стажем, который вместе с приобщенными в новый санкционный список его соратниками "с 2019 года использовали средства массовой информации США, платформы социальных сетей в США и влиятельных лиц США для распространения обманчивых и необоснованных обвинений в том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине".

Реакция на это наиболее медийных "соратников Деркача" не заставила себя долго ждать. Так, депутат прошлых созывов Верховной Рады Александр Онищенко выдал у себя в Facebook серию постов, в одном из которых вообще вывел себя любимого на глобальный мировой уровень, написав, что "в Америке начали атаку на Трампа, а также на людей, которые обвиняли сына Байдена в коррупции, я оказался в их числе". Хотя американский Минфин приземлил его совсем не главную роль до такой констатации факта: "Онищенко, который скрывается от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиокопии предполагаемых аудиозаписей разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками, которые Деркач опубликовал в период с мая по июль 2020 года для дискредитации официальных лиц США и осуществления влияния на выборы в США".

Действующий же нардеп Александр Дубинский начал в соцсети настаивать, что, мол, "лживые доносы шабунят и всех других подобных аферистов по поводу якобы моей связи с Деркачом, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу". А также стал кому-то угрожать "дальнейшими действиями, что будут носить юридический характер", и доказывать следующее: "Я никогда не буду марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических "партнеров". Но от него уже стали шарахаться как от прокаженного его коллеги по парламентской фракции "Слуга народа". А глава Львовской ОГА Максим Козицкий вообще призвал руководство президентской партии дать оценку ситуации. И, похоже, это только начало процедуры публичного остракизма.

Удавка для Деркача

Итак, введение американским Минфином санкций против нардепа Дубинского, который очень близок к Игорю Коломойскому, и других скандальных знакомцев этого олигарха - беглого Онищенко и экс-прокурора ГПУ Кулика (именно он составил компанию Деркачу на эпохальной пресс-конференции в июне 2020-го о "внешнем управлении Украины", приперченой скандальными аудиозаписями) - стало очень четким сигналом из-за океана: шутки с Вашингтоном для некоторых закончились. А приобщение в этот санкционный список окружения главного распространителя "пленок о Байдене" Андрея Деркача (как "части связанной с Россией сети иностранного влияния") лишь добавило к нему особенно токсичный восклицательный знак.

Между прочим, персональные санкции против самого Деркача начали действовать еще в сентябре прошлого года под аналогичным соусом "попыток вмешательства и подрыва президентских выборов в США в 2020 году со стороны других государств". Тогда американский министр финансов Стивен Мнучин высказался более чем ясно: "Андрей Деркач и другие российские агенты применяют манипуляции и мошенничество в попытках повлиять на выборы в США и других государствах". На этот раз Мнучин также был жестким и категоричным: "Российские кампании дезинформации, нацеленные на американских граждан, являются угрозой нашей демократии. Соединенные Штаты будут продолжать агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и процессов".

Впрочем, с отдельным комментарием по поводу новых украинских фигурантов санкционного списка Вашингтона выступил также руководитель Госдепа Майк Помпео, что добавило еще большего веса событию. Причем глава американского дипломатического ведомства не стал подбирать всевозможных дипломатичных выражений. "Они публично выступали вместе или связывали себя с Деркачом через координированное распространение и продвижение обманчивых или необоснованных обвинений, касающихся политического кандидата в США. Они неоднократно выступали с публичными заявлениями, продвигая злонамеренный нарратив, что чиновники США занимались коррупцией в Украине", - подробно растолковал Помпео причины введения санкций против семерых украинских граждан и четырех информационных ресурсов.

Возможные последствия

То есть всем стало ясно: бьют американцы именно из-за так называемых "пленок Деркача", на которых записан разговор многолетней давности людей, чьи голоса похожи на голоса тогдашних президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. И расправой над одним лишь Деркачом дело явно не ограничится, теперь очередь дошла до его ближайшего окружения и управляемого ими медийного бизнеса. Ведь все четыре информационные компании – "Эра-Медиа", Only News, NabuLeaks и "Скептик" - очень тесно связаны с этим нардепом, а "Эра-Медиа" - вообще давно и непосредственно.

Остальные три сайта, где активно крутили "пленки о Байдене", находятся под управлением близкого к Деркачу политолога Петра Журавеля. Американский Минфин характеризует его в качестве "ключевого члена медиа-команды Деркача, который действует как медиа-менеджер Деркача и является администратором веб-сайта NabuLeaks - краеугольного камня платформы для влияния Деркача на выборы". Еще два фигуранта санкционного списка – Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко – давние деркачевские помощники, а бывшего сотрудника украинского посольства в США Андрея Телиженко называют организатором встреч Деркача с американцами "для распространения лживых заявлений о коррупции в Украине".

Одним словом, все ближайшее деркачевское окружение попало под раздачу за посильную помощь своему шефу, которого Вашингтон еще до официального прихода в президентское кресло Байдена обложил, по сути, со всех сторон. И каждый, кто когда-то имел дела с Деркачом, теперь взят Штатами "на карандаш". Живые примеры чему – и Кулик, и Онищенко, и Дубинский, которые теперь все время будут оглядываться и будут иметь серьезные проблемы с финансовыми учреждениями практически во всем мире. Первым же кандидатом на собственную порцию санкционного кнута США выглядит покровитель всех трех Коломойский, который давно пытается решить собственные проблемы за океаном, потому что имеет там бизнес. Теперь все его старания могут одним махом уйти, как говорится, коту под хвост.

Наконец, последние события – это сложный вызов для всей украинской власти и лично для Владимира Зеленского. Особенно учитывая очень плохие отношения Офиса президента с патронированным Вашингтоном НАБУ, осложненные делом заместителя Андрея Ермака Олега Татарова. Отмолчаться в этот раз Банковой вряд ли удастся, но стройная линия поведения в этом скандале ею, судя по всему, еще не определена. Хотя от этого фактически зависит успех украинско-американского стратегического партнерства в ближайшие годы президентства Байдена.