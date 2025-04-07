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Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
07 апреля 2025, 12:31

Эксперт рассказал, почему в Украине проблемы с мобилизацией

07 апреля 2025, 12:31
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Кто отвечает за мобилизацию? Почему у нас такие проблемы с мобилизацией? Потому что им не занимается никто!
Кто отвечает за мобилизацию? Почему у нас такие проблемы с мобилизацией? Потому что им не занимается никто!
фото: иллюстративное
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Да, это странный, но факт. Сейчас, когда армия так кричаще нуждается в пополнении, когда Россия постоянно наращивает живую силу своих полчищ — фактически в нашем государстве нет никого, кто реально занимался бы политикой привлечения людей в армию.

ТЦК — это не государственный орган, имеющий полномочия проводить какую-либо политику в области мобилизации или рекрутинга. Он, по замыслу законотворцев, только ИСПОЛНИТЕЛЬ, обрабатывающий поток мобилизованных и рекрутов. А этот поток как раз должна генерировать определенная ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА в этой области, определенный комплекс мер.

ТЦК работает с результатом "мобилизационной политики". Но сама политика у нас никем не осуществляется.

Но почему-то так получилось, что все ожидают от ТЦК решения проблем с мобилизацией. Армию, которая вообще должна заниматься вопросами фронта, сделали крайней в процессе, касающемся тыла, организации жизни всей страны.

Представьте себе: на командном пункте группировки войск сидит командир, он круглосуточно отдает боевые приказы — например, опрокинуть артиллерию, подразделения БПЛА на стык двух бригад под Покровском, куда идет российское наступление. И параллельно он должен придумать, как ТЦК выполнить планы по мобилизации, в условиях, когда для мобилизованных нет ни надлежащих поощрений, ни настоящих наказаний от уклонения.

Нонсенс? Абсурд?

Нет, это действительность. Фамилия этого командира – Драпатый. Он одновременно командует направлением на фронте, руководит целым родом войск (сухоскорость) и при этом должен заниматься обеспечением Сил обороны Украины новым личным составом.

Нормально ли это? Что, больше в государстве нет специалистов по государственному управлению, которые могли бы взять на себя этот вопрос? Неужели кроме боевых военачальников Сырского и Драпатого никому нет времени сейчас этим заняться? Нужно ли обязательно сбросить это на тех, кто сейчас воюет 24 на 7?

Мобилизация — это огромный комплекс мероприятий, которые нужно провести, и на которые у армии нет ни полномочий, ни возможностей. Потому что она, знаете, сейчас немного занята.

Например, есть критическая потребность изучать настроения в обществе, делать социологию, в том числе глубинную. Или это задача Генштаба?

Также нужно считать финансовые планы, потому что материальное поощрение — важный фактор рекрутинга. Это могут сделать Минфин, Нацбанк, Минэкономики. Но они не в составе Генштаба.

Или надо дать резки правоохранительной системе, которая ныне самоустранилась от наказания уклонян, СЗЧшников и дезертиров — разве Генштаб может это сделать?

Или нужно применять санкции против этих категорий — вроде ареста имущества, и т.п. — разве этим может заниматься Генштаб, а не суды с прокуратурой и другими правоохранительными органами? Суды, прокуратура, ДБР и БЭБ из НАБУ – не подразделения Генштаба.

Или еще живой пример – нужно массово рекрутировать иностранцев, есть десятки тысяч желающих. Но попасть в Украину они не могут, потому что нужно специфическое содействие МИД. А МИД не подчиняется Генштабу.

Надо, чтобы кто-нибудь более высокий в государстве взял на себя ответственность, скоординировал работу Кабмина, СНБО, Верховной Рады, десятков государственных органов и институций. Генштаба здесь, при всем авторитете, недостаточно.

И тогда, возможно, появятся интересные, ранее невиданные вещи. Возможно, окажется, что страна не так устала от войны, что ее верхушка и низы еще готовы дать надлежащий кадровый ресурс, перекрыть не только текущие потребности, но и дать возможность временно отдохнуть тем, кто беспрестанно воюет уже четвертый год?

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