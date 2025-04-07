Атака по детям: очередное свидетельство террористической сущности РФ
Никакого мира, даже полной остановки огня, РОССИЯНЕ не хотят. Это – не просто ВРАГ. Это – ВРАГ циничный и коварный.
Хотя международные структуры, включая Совбез ООН, в вопросе РОССИЙСКОЙ войны против Украины продемонстрировали свою импотентность – зафиксировать на этой трибуне то, что совершили эти ВАРВАРЫ, нужно.
В этом месяце в СБ ООН председательствует Франция. Было бы целесообразным обратиться к европейским партнерам ООН инициировать это заседание, хорошо подготовиться к нему и провести в ближайшую неделю.
Надеюсь, наш МИД этот шаг уже сделал и реализует.
Было бы также правильным, чтобы при отсутствии до сих пор официального Представителя Украины при ООН на заседании выступил либо Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, либо другой дипломат с равнозначным опытом.