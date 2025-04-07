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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
07 апреля 2025, 00:52

Атака по детям: очередное свидетельство террористической сущности РФ

07 апреля 2025, 00:52
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Очередной, но просто ужасный по своим последствиям АКТ ТЕРОРИЗМА РОССИЯН, атаковавших ракетой несчастных украинских детей в городе Кривой Рог, должен вернуть тех, кто увлекся процессом имитации переговоров, снова к реалиям
Очередной, но просто ужасный по своим последствиям АКТ ТЕРОРИЗМА РОССИЯН, атаковавших ракетой несчастных украинских детей в городе Кривой Рог, должен вернуть тех, кто увлекся процессом имитации переговоров, снова к реалиям
фото: ОВА
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Никакого мира, даже полной остановки огня, РОССИЯНЕ не хотят. Это – не просто ВРАГ. Это – ВРАГ циничный и коварный.

Хотя международные структуры, включая Совбез ООН, в вопросе РОССИЙСКОЙ войны против Украины продемонстрировали свою импотентность – зафиксировать на этой трибуне то, что совершили эти ВАРВАРЫ, нужно.

В этом месяце в СБ ООН председательствует Франция. Было бы целесообразным обратиться к европейским партнерам ООН инициировать это заседание, хорошо подготовиться к нему и провести в ближайшую неделю.

Надеюсь, наш МИД этот шаг уже сделал и реализует.

Было бы также правильным, чтобы при отсутствии до сих пор официального Представителя Украины при ООН на заседании выступил либо Первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, либо другой дипломат с равнозначным опытом.

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