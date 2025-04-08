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08 апреля 2025, 23:35

Это вредит мирным усилиям: США в ООН раскритиковали удар РФ по Кривому Рогу

08 апреля 2025, 23:35
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Фото: ГСЧС
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В Совбезе ООН обсудили недавний теракт РФ, когда россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Посол США заявила, что такие удары и казни пленных затрудняют путь к миру

Об этом посол США Дороти Ши сказала во время своего выступления на брифинге Совбеза организаций ООН, передает RegioNews.

Американский посол выразила соболезнования семьям погибших от удара по Кривому Рогу. Она также подчеркнула, что это была баллистическая ракета с кассетной боеголовкой.

Дороти Ши подчеркнула, что США предложили Украине и РФ договориться о прекращении огня. Украинская сторона выразила согласие, однако россияне требовали перемирия по энергетической инфраструктуре и в Черном море. На это украинская сторона тоже согласилась.

Посол США заявила, что мир наблюдает за этим, и просит обе стороны "проявлять сдержанность и продемонстрировать, что их приверженность миру реальна".

"В частности, мы призываем Российскую Федерацию помнить, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, и казни военнопленных могут навредить мирным усилиям и всем зависимым от них дискуссиям", - сказала Ши.

Напомним, что удар по Кривому Рогу баллистическую ракету РФ нанесла 4 апреля. "Целью" россиян стала территория с многоэтажными домами, детской площадкой и рестораном. В результате атаки погибли 20 человек, среди них 9 детей. Еще 75 человек (среди которых 12 детей) пострадали.

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