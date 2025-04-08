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Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

В Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что был прилет по Киевскому району города. Там вспыхнул пожар.

Известно, что оба взрыва произошли примерно в одном и том же месте. Загорелось хозяйственное здание. Пока известно о по меньшей мере одного пострадавшего.

"Есть информация об обстреле вражеским беспилотником Индустриального района. Если подтвердится – это третий удар по Харькову за сегодня", – добавил мэр Харькова.

Напомним, в течение суток 8 апреля россияне также атаковали Днепропетровщину из КАБ. В результате обстрела уничтожен дом, повреждены дом. Также известно, что пострадала 72-летняя женщина.