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08 апреля 2025, 21:40

В Харькове раздались взрывы: россияне атакуют город дронами

08 апреля 2025, 21:40
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Иллюстративное фото
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Россияне атакуют Харьков дронами типа "Шахед". В городе раздались взрывы и вспыхнул пожар

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

В Харькове раздались взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что был прилет по Киевскому району города. Там вспыхнул пожар.

Известно, что оба взрыва произошли примерно в одном и том же месте. Загорелось хозяйственное здание. Пока известно о по меньшей мере одного пострадавшего.

"Есть информация об обстреле вражеским беспилотником Индустриального района. Если подтвердится – это третий удар по Харькову за сегодня", – добавил мэр Харькова.

Напомним, в течение суток 8 апреля россияне также атаковали Днепропетровщину из КАБ. В результате обстрела уничтожен дом, повреждены дом. Также известно, что пострадала 72-летняя женщина.

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