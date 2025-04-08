Водитель рейсового автобуса пытался провезти контрабанду более чем на миллион
Разоблачили водителя рейсового автобуса. Он хотел скрыть от пограничников контрабанду на крупную сумму
Об этом сообщает Волынская прокуратура, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили 48-летнего водителя из Житомирской области. Он работает на рейсовом автобусе. Мужчина незаконно переместил через границу Украины с утаиванием от таможенного контроля жидкости для электронных сигарет. Товара было более чем на 1,6 миллиона гривен.
Контрабанду водитель прятал в технологических нишах автобуса. Однако пограничники обнаружили 4 400 упаковок жидкостей без марок и изъяли все.
Напомним, ранее в Закарпатской области разоблачили жителя Киевщины, пытавшегося провести через границу партию смартфонов Apple более чем на 9 миллионов гривен.
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