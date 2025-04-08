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Разоблачили водителя рейсового автобуса. Он хотел скрыть от пограничников контрабанду на крупную сумму

Об этом сообщает Волынская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 48-летнего водителя из Житомирской области. Он работает на рейсовом автобусе. Мужчина незаконно переместил через границу Украины с утаиванием от таможенного контроля жидкости для электронных сигарет. Товара было более чем на 1,6 миллиона гривен.

Контрабанду водитель прятал в технологических нишах автобуса. Однако пограничники обнаружили 4 400 упаковок жидкостей без марок и изъяли все.

Напомним, ранее в Закарпатской области разоблачили жителя Киевщины, пытавшегося провести через границу партию смартфонов Apple более чем на 9 миллионов гривен.