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08 апреля 2025, 21:25

Россияне атаковали Днепропетровщину с КАБ: в ОВА показали последствия

08 апреля 2025, 21:25
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Фото: ОВА
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В Днепропетровской ОВА рассказали о вражеских обстрелах в течение суток. В результате вражеской атаки пострадала женщина

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, российская авиация 8 апреля нанесла пять ударов КАБ по территории Золочевской общины. В результате попадания авиабомбы в село Лютовка уничтожены частный дом и сарай, повреждены семь частных домов, хозяйственные постройки и энергосети.

В результате вражеской атаки пострадала 72-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс.

Также четыре удара россияне нанесли по окрестностям деревень Барановка, Греси, Одноробовка и Лютовка. Одна управляемая авиационная бомба без детонации упала в селе Петровка.

Напомним, ранее россияне обстреляли Константиновку. В результате атаки два человека получили ранения, один человек погиб. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.

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