Россияне атаковали Днепропетровщину с КАБ: в ОВА показали последствия
В Днепропетровской ОВА рассказали о вражеских обстрелах в течение суток. В результате вражеской атаки пострадала женщина
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, российская авиация 8 апреля нанесла пять ударов КАБ по территории Золочевской общины. В результате попадания авиабомбы в село Лютовка уничтожены частный дом и сарай, повреждены семь частных домов, хозяйственные постройки и энергосети.
В результате вражеской атаки пострадала 72-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс.
Также четыре удара россияне нанесли по окрестностям деревень Барановка, Греси, Одноробовка и Лютовка. Одна управляемая авиационная бомба без детонации упала в селе Петровка.
Напомним, ранее россияне обстреляли Константиновку. В результате атаки два человека получили ранения, один человек погиб. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.