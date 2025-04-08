Фото: ОВА

В Днепропетровской ОВА рассказали о вражеских обстрелах в течение суток. В результате вражеской атаки пострадала женщина

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, российская авиация 8 апреля нанесла пять ударов КАБ по территории Золочевской общины. В результате попадания авиабомбы в село Лютовка уничтожены частный дом и сарай, повреждены семь частных домов, хозяйственные постройки и энергосети.

В результате вражеской атаки пострадала 72-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс.

Также четыре удара россияне нанесли по окрестностям деревень Барановка, Греси, Одноробовка и Лютовка. Одна управляемая авиационная бомба без детонации упала в селе Петровка.

Напомним, ранее россияне обстреляли Константиновку. В результате атаки два человека получили ранения, один человек погиб. Известно, что среди пострадавших есть ребенок.