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08 апреля 2025, 22:05

Авиация ВСУ уничтожила российский военный комплекс на Курщине

08 апреля 2025, 22:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли мощный удар по комплексу складских помещений в Озерках Курской области РФ. Захватчики активно использовали уничтоженный комплекс

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В результате удара были уничтожены ангары, несколько военных зданий, а также техническое оборудование. Ликвидировано более 30 оккупантов, в том числе экипажи БпЛА и ремонтники", ― говорится в сообщении.

Уничтожение этого объекта 7 апреля существенно снижает возможности РФ для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны в Сумской области и на Курском направлении.

Напомним, Воздушные силы нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар", что в районе Случовска Брянской области РФ, откуда россияне запускали "шахеды".

Ранее ВСУ уничтожили командный пункт российской дивизии в Курщине.

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