На Закарпатье открыли новый пункт пропуска для легковушек: график работы
Сегодня, 8 апреля, в Закарпатской области начал работу пункт пропуска в Венгрию "Великая Паладь - Надьгодош"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отмечается, что в 14:30 украинские пограничники оформили первое транспортное средство, пересекшее границу в Венгрию. Пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн.
"Работать он будет в дневное время с 08 до 19 часов каждый день (с 07 до 18 по центральноевропейскому времени). Ориентировочная пропускная способность пункта пропуска: 200 легковых авто и 600 пассажиров в сутки", - заявили в ГПСУ.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники задержали гражданина Сенегала, пытавшегося сбежать на велосипеде из Венгрии.
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