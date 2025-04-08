На Закарпатье открыли новый пункт пропуска для легковушек: график работы

фото: ГПСУ

Сегодня, 8 апреля, в Закарпатской области начал работу пункт пропуска в Венгрию "Великая Паладь - Надьгодош"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что в 14:30 украинские пограничники оформили первое транспортное средство, пересекшее границу в Венгрию. Пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн.

"Работать он будет в дневное время с 08 до 19 часов каждый день (с 07 до 18 по центральноевропейскому времени). Ориентировочная пропускная способность пункта пропуска: 200 легковых авто и 600 пассажиров в сутки", - заявили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники задержали гражданина Сенегала, пытавшегося сбежать на велосипеде из Венгрии.