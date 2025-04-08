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На Закарпатье открыли новый пункт пропуска для легковушек: график работы
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08 апреля 2025, 20:20

На Закарпатье открыли новый пункт пропуска для легковушек: график работы

08 апреля 2025, 20:20
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фото: ГПСУ
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Сегодня, 8 апреля, в Закарпатской области начал работу пункт пропуска в Венгрию "Великая Паладь - Надьгодош"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что в 14:30 украинские пограничники оформили первое транспортное средство, пересекшее границу в Венгрию. Пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн.

"Работать он будет в дневное время с 08 до 19 часов каждый день (с 07 до 18 по центральноевропейскому времени). Ориентировочная пропускная способность пункта пропуска: 200 легковых авто и 600 пассажиров в сутки", - заявили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники задержали гражданина Сенегала, пытавшегося сбежать на велосипеде из Венгрии.

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