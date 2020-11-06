Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя

Триумф на местных выборах Александра Симчишина, Руслана Марцинкива и Сергея Надала является довольно интересным феноменом. Ведь все трое принадлежат к почти забытой партии «Свобода», которая на этих выборах почти не проявилась и окончательно съежилась до локального политического проекта

Триумф на местных выборах Александра Симчишина, Руслана Марцинкива и Сергея Надала является довольно интересным феноменом. Ведь все трое принадлежат к почти забытой партии «Свобода», которая на этих выборах почти не проявилась и окончательно съежилась до локального политического проекта

В треугольнике трех западноукраинских городов партия Олега Тягнибока (а в случае с Хмельницким – ее потомок в виде "Команды Симчишина") продемонстрировала впечатляющий результат – кандидаты в мэры убедительно выиграли в первом туре и провели у горсовета мощные фракции.

Чем объяснить такой успех при общей пассивности лидера "Свободы" и главных партфункционеров, разбирался RegioNews.

Феномен Симчишина - 88% в Хмельницком

Александр Симчишин пять лет назад стал мэром Хмельницкого благодаря партии "Свобода", которая на тот момент была довольно популярной благодаря участию в Майдане, совсем недавно имела свою фракцию в Верховной Раде, а на Западной Украине сохраняла статус чуть ли не гегемона благодаря выделенной после Революции достоинства квоте. Поэтому Симчишину в 2015-м достаточно легко удалось одержать победу в лояльном Хмельницком. Тем более что в городе его уже более менее знали по работе в горсовете и облгосадминистрации, где он некоторое время даже исполнял обязанности председателя Хмельницкой ОГА.

А на выборах-2020 городской голова Хмельницкого поставил рекорд – он в первом туре мэрских выборов одержал убедительную победу с впечатляющим результатом в 88% голосов избирателей. Тем самым Симчишин превзошел и черниговца Владислава Атрошенко, и мариупольца Вадима Бойченко, и харьковчанина Геннадия Кернеса, и винничанина Сергея Моргунова. И даже своих ближайших соседей-"свободовцев" из Тернополя и Ивано-Франковска.

Его партия "Команда Симчишина" также взяла более половины мандатов в Хмельницком городском совете, что позволяет новому-старому мэру опереться на свое собственное убедительное монобольшинство (около 2/3 депутатского состава) и не вступать в коалицию с другими политическими силами – "ЕС", "Слугой народа", "Батькивщиной" и, вероятно, "За майбутне", которые проводят в раду по несколько депутатов.

Такой результат Симчишина и его команды является закономерным. Причем не учитывая популярность "Свободы" в городе, как это произошло в 2015 году, а благодаря успешному управлению городом, жители которого не могут не быть довольны своим городским головой. В течение последних пяти лет Хмельницкий действительно продемонстрировал незаурядные успехи в налаживании городской жизни. Здесь подтянули инфраструктуру, здравоохранение, создали условия для инвестиций, обеспечили безопасность и комфорт для жителей и гостей. Здесь приятно даже сидеть в тюрьме, ведь в местном СИЗО, одном из первых, появились камеры повышенного комфорта, которые, по словам Симчишина, пользуются немалой популярностью.

Хмельницкий на фоне других городов выделяется также отношением к образованию, за последние четыре года в городе открыто пять новых детсадов и реконструировано и отремонтировано до десятка общеобразовательных школ.

При этом цены на коммуналку, транспорт и вообще "на жизнь" остаются абсолютно в сознании. Кроме того, в последние годы Хмельницкий вышел в лидеры рейтингов комфортности проживания в городе и потеснил даже Киев, который эксперты поставили на второе место.

Сам же 40-летний Симчишин не собирается сидеть в мэрском кресле до пенсии и обещает уступить место после завершения своей каденции. Учитывая существенное распространение бренда собственной партии в области и образованой в областном совете крупнейшей фракции, он имеет амбиции двигаться наружу. Об этом косвенно свидетельствует и его дистанцирование от "Свободы", которая сковывает перспективы хмельницкого градоначальника из-за идеологической узости. Поэтому ребрэндинг местной "Свободы" в "Команду Симчишина" выглядит вполне закономерным, следовательно, не исключено, что это фамилию мы вскоре услышим уже во всеукраинском контексте.

Гомофоб и враг ромов из Ивано-Франковска

Симчишин по уровню поддержки недалеко оторвался от своего партийного соратника, мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который также продемонстрировал впечатляющие результаты на выборах - за него проголосовали около 85% франковцев. Он, как и его коллега из Хмельницкого, пробился в мэры в 2015 году под флагами "Свободы". Но в отличие от Симчишина, который активно вошел в политику достаточно недавно, Марцинкив находится под софитами с 2005 года, когда устроился на работу в городской совет Ивано-Франковска. За 10 лет политической деятельности будущий мэр успел побыть секретарем горсовета и даже нардепом 7-го созыва (в 2012 - 2014 годах).

В 2015-м он конкурировал за кресло мэра с такими мощными деятелями, как Александр Шевченко (близкий к Игорю Коломойскому руководитель "Буковеля") и Игорь Насалик (экс-глава Минэнерго, трехкратный мэр Калуша и многократный нардеп). В первом туре Марцинкив тогда получил лишь 23% поддержки и "нос к носу" вышел во второй тур с Насаликом, которого одолел с небольшим преимуществом. Зато сегодня Марцинкив уже имеет уровень поддержки в 85%. При этом возглавляемая им ивано-франковская "Свобода" получила большинство голосов (54%) на выборах в горсовет. Примечательно, что кроме "Свободы" в раду попали только "Батькивщина" и "ЕС". А "слуги", как и другие партии, "пролетели".

"Франковск" за последние годы также стал довольно комфортным городом, который выбирают как место постоянного проживания даже выходцы из благополучных городов-миллионников. Разумный подход к распоряжению городским бюджетом, который демонстрирует власть Ивано-Франковска, позволяет говорить о нем, как об одном из удачных примеров использования таких благоприятных факторов, как размер, расположение и экология в пользу местной общины.

Не портят Марцинкиву репутацию среди местных жителей и его скандальные гомофобские и антиромськие высказывания, которые он себе иногда позволяет. В марте 2016-го во время "Марша за жизнь и семейные ценности" мэр заявил, что геи не могут быть патриотами. А весной 2020 года, во время оперативного совещания, мэр резко высказался о людях цыганской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье. За это против него даже было возбуждено уголовное дело. Между тем такая резкость в высказываниях, учитывая результат выборов, вообще не напрягает франковцев.

Надалу придется искать партнеров в горсовете

Для "свободовца" Сергея Надала это уже будет третья мэрская каденция. И хоть он получил не столь убедительный результат, как два вышеупомянутых его коллеги, уровень поддержки тернополян является довольно впечатляющим – в первом туре за Надала проголосовали почти 75% городских избирателей. До первого избрания мэром в 2010 году он практически не интересовался политикой и делал карьеру на службе в органах налоговой службы. И лишь за год до попадания в мэрское кресло стал городским депутатом и возглавил местную "Свободу".

От своих коллег бессребреников-альтруистов Надал отличается более внимательным отношением к надлежащей личной выгоде. За прошлое десятилетие он неоднократно попадал в связанные с деньгами скандалы. Его обвиняли в непрозрачном распределении земли, содействии бизнесам своей семьи и несоответствия доходов уровню жизни.

Между тем Тернополь демонстрирует успехи в развитии и совершенствованию инфраструктуры. В последние два года, в частности, в Тернополе проходит транспортная реформа с заменой маршруток цивилизованными автобусами с низким полом - только в прошлом году было закуплено 20 автобусов. Подчиненные Предоставила расширяют и троллейбусную сеть. При этом в городе бесплатным проездом пользуются не только все категории льготников, но и школьники и студенты. В городе обновляют улицы, создают зоны отдыха, обустраивают детские площадки. Также системно занимаются ключевыми аспектами жизнедеятельности - уборкой улиц от снега и воды, уборкой мусора, водоснабжением и канализацией.

Впрочем, в отличие от мэров Хмельницкого и Ивано-Франковска, у Надала в этой каденции могут возникнуть определенные сложности с городским советом. Ведь "Свобода" не получила убедительного большинства, хотя и получит наибольшую фракцию в горсовете с результатом в 38% голосов. Поэтому мэру придется искать партнеров среди депутатов, прежде всего, близкой к себе местной партии "Порядок. Ответственность. Справедливость" (9%), а также от "ЕС" (17%), , "Силы людей" (5,4%) и "За майбутне" (5%). Более того, новое промэрское большинство в горсовете в случае ее создания, скорее всего, станет прообразом такой себе "Командой Надала", если проводить аналогию с Хмельницким.

Обобщая картину во всех трех городах Западной Украины, где победили "свободовцы", можно сказать, что в отличие от 2015 года нынешняя их победа не является идеологической. По крайней мере, она не настолько идеологическая, насколько хозяйственная. И Надал, и Марцинкив, и Симчишин за прошедшие годы смогли доказать горожанам свою способность справляться с управлением городом. И пример Симчишина в Хмельницком, который вообще дистанцировался от "Свободы", свидетельствует, что именно хозяйственная, а не идеологическая и политическая составляющая является главным фактором впечатляющих побед этих трех чиновников.