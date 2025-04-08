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В Сумской области судили военного, который самовольно покинул службу. Он был бывшим заключенным, подписавшим контракт с Минобороны

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Сумской области было рассмотрено дело, связанное со служебным в одном из батальонов специального назначения "Шакал". Эти батальоны были созданы в прошлом году из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы. По данным следствия, летом 2024 года мужчина добровольно дал согласие на прохождение военной службы по контракту до истечения особого периода.

Известно, что к службе в ВСУ мужчина был приговорен дважды (за наркотики). До выхода из колонии ему оставалось всего 4,5 месяца. Однако на суде он рассказал, что ему там было очень тяжело, потому что его постоянно избивали. Поэтому он подписал контракт с Минобороны и был зачислен в состав батальона "Шакал" в качестве стрелка.

Отмечается, что он участвовал в боевых действиях на территории Курской области. Однако служба в батальоне мужчине не понравилась. Он заявил, что условия там не отличались от условий исправительной колонии. К примеру, были случаи кражи вещей у военных.

Также ему не нравилось отношение командования. Его ограничивали в передвижении, не отпускали в магазин и не отпустили на похороны. Поэтому в результате осенью 2024 года военный самовольно покинул воинскую часть: он отдал автомат заместителю командира и сказал – "можешь меня не ждать".

Впоследствии он переехал в Сумы, где снял жилье и работал. Через две недели ему позвонил один из военных батальона и предложил встретиться. Вот только на встрече его ждали и другие военные во главе с офицером. Мужчина заявил, что он все равно сбежит. Таким образом, он вторично самовольно покинул воинскую часть.

Уже в декабре прошлого года к нему подошли на улице ТЦК и выяснили, что он находится в розыске по СВЧ. Тогда его задержали. В суде мужчина признал вину лишь отчасти.

Суд признал его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы. Таким образом, мужчина хотел оставить исправительную колонию на 4,5 месяца раньше истечения срока отбывания наказания, а в результате гораздо дольше будет за решеткой.

Напомним, ранее в Одесской области судили военного. Он пытался "отбить" своего брата лопатой, когда того задерживали правоохранители.