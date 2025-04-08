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08 апреля 2025, 21:00

ГУР отразило масштабную кибератаку из России и Китая

08 апреля 2025, 21:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вчера, 7 апреля, российские спецслужбы совершили мощную DDoS-атаку на портал War&Sanctions. Масштабная кибератака была направлена на вывод сайта из строя

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"Враг в течение получаса осуществил более 56 миллионов запросов — около 40 тысяч ежесекундно. Для этого использовали более 3 700 виртуальных машин, размещенных в более чем 10 странах, в том числе в россии и Китае. Среди российских IP-адресов, из которых поступило больше всего запросов — инновационный центр сколково", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря высоким стандартам безопасности и профессиональности команды ГУР МО Украины российские спецслужбы не достигли поставленной цели. Портал не потерял никаких данных, а его инфраструктура не получила повреждений.

"Такие масштабные организованные действия свидетельствуют об эффективности портала как инструмента противодействия агрессору. Но все усилия российских спецслужб напрасны. Правду не остановить, Украина победит", - подчеркнули в ГУР.

Напомним, после кибератаки РФ "Укрзализныця" возобновила ряд важных онлайн-ресурсов для пассажиров и железнодорожников.

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