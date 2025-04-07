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Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
07 апреля 2025, 10:15

Россияне и китайцы толкают Трампа к экономическому самоубийству

07 апреля 2025, 10:15
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Все услышали, как российский посланник Трампу рассказал Трампу, что против него готовят цветную революцию? И Трамп услышал. Наверное. И это основное
Все услышали, как российский посланник Трампу рассказал Трампу, что против него готовят цветную революцию? И Трамп услышал. Наверное. И это основное
иллюстративное фото: из открытых источников
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Может ли не произойти глобальный кризис?

На самом деле, да. Даже, несмотря на масштабное падение фондовых рынков. Это падение произошло на фоне очень дорогих рынков, но пузырьки еще не лопались. Собственно пока рынки просто изменили направление и направляются вниз. Спускаюсь с исторических максимумов, которые в последние годы постоянно обновлялись. Поэтому, кстати, нужно более осторожно относиться к сообщениям "наибольшие потери в истории", потому что их считают в абсолютных, а не относительных цифрах. А поскольку все никогда не было так дорого как сейчас, то и любое падение сразу кажется значительным в абсолютных цифрах.

Но пока падения не рекордные. Пока. Хотя и очень большие. Падение ключевого индекса рынков США на 11 процентов за два дня – это очень незаурядное событие.

Что должно произойти, чтобы ситуация исправилась? Чудо.

Почему чудо? Потому что нужно, чтобы разрушительная политика сменилась адекватной. Для этого нужно в первую очередь остановить торговую войну. Но кто ее остановит? Трамп, уверенный в собственной гениальности? Которому как раз и поют на ушко россияне, что он все делает правильно, что протесты против него – это все коварные враги. Страшный deep state задумал цветную революцию в США, и только мудрый Трамп может это остановить. Или Трамп, которого китайцы берут на слабо, эскалируя торговую войну? И Трамп не будет слышен обратных сигналов. Тем более что пока против Трампа протестуют те люди, которые голосовали против Трампа. Не повод для него реагировать.

А когда будут последствия? Во-первых, Трамп почему-то уверен, что последствий не последует. А во-вторых, тогда будет поздно. Когда все не Мага избиратели Трампа оф*геют от экономических последствий его действий, будет поздно. Ну а МАГА всегда будет верить в свою мессию.

Парадокс и в том, что Трамп усугубляет болезнь, которая сделала возможным выбор популиста в США. В США очень много недовольных людей, уровень жизни которых упал за последние десятилетия. И Трамп говорит, что во всем виноваты китайцы, забравшие рабочие места, глобалисты и, конечно, Байден. То есть проблема снаружи. И бороться нужно с этим страшным врагом.

Но если бы в США все было плохо и внешние враги забрали какие-то рабочие места, то в США должна быть безумная безработица. Но его нет. Трамп пришел к власти на фоне полной занятости. То есть безработицы почти нет. И это еще на фоне масштабной передвижения. А мигранты ведь тоже не могут не работать. Потому что им есть нужно что-нибудь.

Кто же украл так рабочие места из США, что безработицы при этом нет? То есть, американцы работают. Они работают. То есть нет смысла затаскивать такой ценой еще какие-нибудь производства в США если ваша цель просто создание рабочих мест.

А что изменилось? Неравенство. В США значительно выросло неравенство. Что и чувствует когда-то очень богатый и большой средний класс. То есть и бороться нужно с неравенством. А что делает Трамп? Он ее усиливает, снова уменьшая налоговую нагрузку на самых богатых. Бинго. И снова много недовольных. И снова запрос на популизм.

В результате абсолютно деструктивные шаги Трампа по разрушению собственных союзов, дискредитации США как торгового партнера, росту неопределенности в собственной экономике, подпитке инфляции и провоцированию рецессии. Да еще и подрыв доверия к доллару. Как к резервной валюте. Основы могущества экономики США в последние 70 лет.

Короче, это все похоже на счастливый лотерейный билет для Си. Для этого он эскалирует торговую войну. А россияне, конечно, радуются, что США самозакапываются. И гладят его президента США.

Будет ли Си деэскалировать? Нет. Зачем. Да, китайская экономика будет страдать. Но в Китае нет демократии. И экономическая логика вторична на фоне противостояния с США. Как Трамп спасает Путина от позора, так он возвращает Си в большую игру. И это после того, как китайская экономика прошла свой пик, демография кричит о кризисе, а деньги стали убегать из Китая в Индию и другие страны. Подарок судьбы.

А значит, Трамп не остановится. Продолжит хаос. Будет атаковать ФРС, подрывая доверие и здесь. Делая кризис неотвратимым.

Такие перспективы. И только где-то сидит и улыбается один Си и один Путин…

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