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Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

Будут судить 20-летнего жителя Черкасской области за то, что он присвоил деньги под предлогом сбора средств для нужд военных. Как выяснилось, он использовал вымышленное имя в соцсети и под предлогом сбора средств для военных нужд, просил 34-летнего мужчину сбросить денежные средства на банковскую карту своей сожительницы.

Мошенник получил 4 510 гривен. Эти деньги, которые он выманил, он потратил на собственные нужды и не собирался передавать ВСУ.

Теперь ему грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двухсот до двухсот сорока часов, или исправительные работы на срок до двух лет, или пробационный надзор на срок до трех лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили 45-летнего мужчину, основателя благотворительного фонда. Выяснилось, что большую часть денег, поступавших на счета организации, руководитель использовал по собственному обогащению. Известно, что он присвоил более 3 миллионов гривен пожертвований.