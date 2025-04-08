Харьков снова под атакой: в городе раздалось около 15 взрывов
Россияне 8 апреля уже обстреливали Харьков. Приблизительно через несколько часов они снова атаковали город беспилотниками
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Олега Синегубова, Харьков снова оказался под массированной атакой российских дронов. В городе пронуло по меньшей мере 15 взрывов. При этом угроза еще сохраняется. К отбою тревоги глава ОВА призвал всех оставаться в безопасных местах.
Также мэр города Игорь Терехов сообщил, что уже известно о по меньшей мере одном пострадавшем в результате последней серии взрывов.
Следует отметить, что одновременно с этим россияне также атакуют Днепр. В ОВА сообщили о взрывах в городе. Также известно, что произошли пожары. В результате атаки россиян повреждены дома и горит авто.
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