12:44  22 февраля
У главы Киевской ОГА Володина подтвердили заболевание COVID-19
15:34  22 февраля
Главу ОАСК Вовка в пятый раз попытаются доставить в суд
08:11  22 февраля
Боевых потерь нет: в штабе ООС отчитались за обстановку на Донбассе
UA | RU
UA | RU
22 февраля 2021, 13:01 190

Вспышка COVID-19 на Франковщине произошла из-за туристического потенциала региона - Марцинкив

22 февраля 2021, 13:01 190
Читайте також українською мовою
Там до сих пор самая сложная ситуация с заболеваемостью среди всех областей
Там до сих пор самая сложная ситуация с заболеваемостью среди всех областей
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в области стал туристический потенциал региона.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Я считаю, что одна из основных причин - туристический потенциал нашей области. Очень много людей приезжали даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин - праздники, но я думаю, что она не главная", - сказал мэр города.

Он добавил, что больше всего больных фиксируется в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, где больше всего курортов и где отдыхали люди на новогодние праздники. По словам Марцинкива, в целом ситуация на Прикарпатье довольно напряженная.

Действительно людей поступает больше. В городских учреждениях у нас уже 614 пациентов с подозрением или с подтверждением на коронавирус. В роддоме у нас 87 человек, в детской больнице 45. Мы думаем о дополнительных местах в других больницах города. Хотя, опять же, по моему мнению, областные учреждения, которые можно было бы задействовать и перепрофилировать на больных ковидом. Почему этого не делается - это больше вопрос к области", - добавил Марцинкив.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.

17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.

20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.

Руслан Марцинкив Ивано-Франковск Прикарпатье коронавирус мэр болезнь заявление

У главы Киевской ОГА Володина подтвердили заболевание COVID-19
22 февраля 2021, 12:44
Деньги из COVID-фонда брали только на "приоритетные цели" - Зеленский
22 февраля 2021, 12:16
Зеленский сделал заявление о вакцине от коронавирус: "Хочу дождаться, когда приедет"
22 февраля 2021, 11:58
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram