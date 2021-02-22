Вспышка COVID-19 на Франковщине произошла из-за туристического потенциала региона - Марцинкив
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в области стал туристический потенциал региона.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.
Я считаю, что одна из основных причин - туристический потенциал нашей области. Очень много людей приезжали даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин - праздники, но я думаю, что она не главная", - сказал мэр города.
Он добавил, что больше всего больных фиксируется в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, где больше всего курортов и где отдыхали люди на новогодние праздники. По словам Марцинкива, в целом ситуация на Прикарпатье довольно напряженная.
Действительно людей поступает больше. В городских учреждениях у нас уже 614 пациентов с подозрением или с подтверждением на коронавирус. В роддоме у нас 87 человек, в детской больнице 45. Мы думаем о дополнительных местах в других больницах города. Хотя, опять же, по моему мнению, областные учреждения, которые можно было бы задействовать и перепрофилировать на больных ковидом. Почему этого не делается - это больше вопрос к области", - добавил Марцинкив.
Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.
17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.
20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.