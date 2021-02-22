Вспышка COVID-19 на Франковщине произошла из-за туристического потенциала региона - Марцинкив

Там до сих пор самая сложная ситуация с заболеваемостью среди всех областей

Там до сих пор самая сложная ситуация с заболеваемостью среди всех областей

Фото: из открытых источников

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в области стал туристический потенциал региона.

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