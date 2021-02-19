Черновицкая облпрокуратура отреагировала на обвинения мэра Кличука в давлении на бизнес его однопартийцев

В ведомстве утверждают о расследование по делу 2020 года о завладении бюджетными средствами

В ведомстве утверждают о расследование по делу 2020 года о завладении бюджетными средствами

Фото из открытых источников

Черновицкая областная прокуратура отвергает обвинения мэра и его партии в давлении и мести.

Об этом сообщила Черновицкая облпрокуратура своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В прокуратуре считают необходимым отреагировать на заявление Черновицкого городского головы и представителей партии "Единственная Альтернатива".

Сегодня, 19 февраля, Черновицкий городской голова и представители партии "Единая Альтернатива" сделали заявление о том, что Черновицкая областная прокуратура пытается оказать на них давление, в частности путем проведения обысков на предприятиях, принадлежащих представителям этой партии, - напоминают в прокуратуре.

В ведомстве отвергают любые обвинения по этому поводу.

Сегодня, под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры следователи областного управления Нацполиции и оперативники Управления стратегических расследований в Черновицкой области ДВР НПУ провели ряд санкционированных обысков в рамках досудебного расследования уголовного производства, зарегистрированного по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191КК Украины).

Указанное производство было открыто в июле 2020 года по факту завладения бюджетными средствами подрядчиком и субподрядчиком во время реконструкции одного из зданий военного городка в Черновцах, - сообщают в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что правоохранители четко придерживаются принципов политической нейтральности и требований действующего законодательства.

Чернівецька обласна прокуратура вважає за необхідне відреагувати на заяву Чернівецького міського голови та... Posted by Прокуратура Чернівецької Області on Friday, February 19, 2021

Как сообщалось сегодня, в Черновцах силовики проводят обыски в фирмах депутатов партии мэра. Городской голова заявил о политическом давлении.

Ранее сообщалось, что 15 января мэр Черновцов Кличук заявил о давлении со стороны областной прокуратуры. Он утверждает, что против него могут возбудить уголовные производства.

Ранее Черновицкий городской голова Кличук утверждал, что на него давили из ОГА. Также он заявил, что его шантажировали.

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