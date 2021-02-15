В Каменец-Подольском депутаты не нашли голосов для отмены решения мэра

Он ранее ветировал решение городского совета об избрании секретаря

Он ранее ветировал решение городского совета об избрании секретаря

Фото: Суспыльне

Сегодня, 15 февраля городской совет Каменец-Подольского Хмельницкой области не смог преодолеть вето мэра на решение об избрании секретарем депутата Сергея Самсонюка.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Таким образом, городской совет остается без секретаря. Это было единственный вопрос, который выносился на повестку дня пленарного заседания сессии городского совета VIII созыва.

Для преодоления вето городского головы, за решение должно было проголосовать большинство депутатов от состава горсовета восьмого созыва, состоящее из 38 депутатов", - говорится в сообщении.

Депутаты смогли собрать лишь 19 голосов из необходимых 26. 12 проголосовали против, еще 4 воздержались. В зале присутствовали 34 депутата и мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко.

Напомним, 12 февраля в Каменец-Подольском мэр отменил решение горсовета об избрании секретаря, ранее городской совет смог лишь с третьей попытки проголосовать за его избрание.