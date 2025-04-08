В Винницкой области ученые обнаружили уникальный скально-пещерный комплекс
В селе Слобода Подлесивска Винницкой области археологи обнаружили уникальный скально-пещерный комплекс с древними изображениями
Как передает RegioNews, об этом корреспонденту Укринформа рассказал старший научный сотрудник государственного предприятия Научно-исследовательский центр "Охранная археологическая служба Украины" Павел Нечитайло.
Первая пещера имеет вид прямоугольной комнаты с вырубленными вдоль стен лавками-лежанками. Ее входное отверстие содержит пазы для установки деревянной двери. Внутри пещеры, несмотря на значительное повреждение древней поверхности современными надписями и природными факторами, сохранились интересные изображения.
Вторая природная пещера с незначительными доработками имеет вытянутую форму длиной более 10 м и шириной около 6 м. Одна из сторон этой пещеры сохранила более 20-ти древних изображений, на большинстве из которых – кресты.
Археологи связывают существование пещерных обителей с философским течением и мистическими практиками исихизма.
Напомним, депутата Винницкого облсовета будут судить за уклонение от военной службы.