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Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , в результате атаки беспилотниками в городе произошли пожары. По предварительным данным, повреждены частные дома и автомобили. Информация еще уточняется.

Напомним, вечером 8 апреля россияне также атаковали дронами Харьков. В ОВА сообщали о прилете. Также известно, что по меньшей мере один человек пострадал. Информация о разрушениях и пострадавших еще будет обновляться.