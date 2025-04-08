Температура в Украине завтра опустится до -5 градусов

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Ближайшая ночь будет еще холоднее - ожидаются заморозки до 0…-5 градусов

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, днем 9 апреля будет холодно, в течение дня ожидается +1…+6 градусов, в Луганской области +6…+9 градусов.

Завтра местами облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

В Киеве в среду без существенных осадков, ночью заморозки -3 градусов, днем ожидается +1…+3 градуса.

"10 апреля в Украину придет очередной циклон, станет больше осадков и усилится ветер! Некомфортная погода!", - добавила синоптика.

Ранее сообщалось, какой будет погода в апреле.