Резниченко возвращается. И к чему здесь трио Голик-Тимошенко-Ермак и "Большое строительство"

Реинкарнация в кресле председателя Днепропетровской ОГА Резниченко, назначение которого ожидается в эту пятницу и который во времена президентства Порошенко занимал именно эту должность, а сейчас попал в облсовет под №1 от «Пропозиции» мэра Филатова, должна решить несколько задач

Реинкарнация в кресле председателя Днепропетровской ОГА Резниченко, назначение которого ожидается в эту пятницу и который во времена президентства Порошенко занимал именно эту должность, а сейчас попал в облсовет под №1 от «Пропозиции» мэра Филатова, должна решить несколько задач

Как выяснил RegioNews, одной из явных причин для возвращения ценного порошенковского кадра Валентина Резниченко является желание Банковой разрешить в своих интересах тот кризис, в который после выборов-2020 погрузился с головой новоизбранный Днепропетровский облсовет. А вот тайное задание для нового-старого руководителя ОГА – это продолжить теми же темпами осваивать гигантский бюджет "Большого строительства", но уже не в интересах кармана олигарха Коломойского. Причем выполнению такой задачи особенно будет способствовать очень плодотворный опыт предыдущего сотрудничества Резниченко с тем же топ-пиарщиком этой президентской программы Юрием Голиком.

Кто и почему пролоббировал лицо эпохи Порошенко

Важным является то, что уже согласованный Кабмином на должность главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко прошел на выборах-2020 в облсовет первым номером в списке "Пропозиции" - это действительно внесло определенную ясность в суть переговоров по формированию новой областной коалиции. Очевидно, что налаживание его партнерских отношений с "филатовцами" произошло еще во времена четырехлетнего - с марта 2015-го по июнь 2019-го - председательствования Резниченко в Днепропетровской ОГА, когда мэром областного центра был (и остается до сих пор) Борис Филатов. То есть почти всю президентскую каденцию Петра Порошенко, за исключением первого порошенковского периода, когда возглавлял Днепропетровскую область Игорь Коломойский, чьими замами были и Филатов, и Геннадий Корбан (они и до сих пор остались в паре и сейчас якобы побили все горшки со своим бывшим патроном), и Святослав Олийнык, о современной роли которого – несколько позже.

Что же касается Резниченко, то его считали креатурой Бориса Ложкина - бывшего владельца медиахолдинга "УМХ", топ-менеджером которого и был Валентин Михайлович. Напомним, во времена президентства Порошенко Ложкин возглавлял администрацию главы государства, а Резниченко сначала всего месяц побывал главой Запорожской ОГА, а чуть позже надолго пересел в аналогичное кресло в Днепропетровской ОГА. И вот здесь ключевым вопросом является выяснить, кто именно подсовывает Владимиру Зеленскому столь знакомое лицо прошлой власти на место нынешнего главы области Александра Бондаренко (за которым, правда, также тянется свой шлейф - "человека Коломойского"). Ибо возвращение на свои места "порошенковцев", даже нет разницы каких – настоящих или мнимых, наносит имиджевые удары по личной репутации действующего главы государства, причем в самое его электоральное ядро.

А все дело в том, что во время предыдущего пребывания Резниченко на посту руководителя Днепропетровщины у него советником работал Юрий Голик – ныне особо приближенный к замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко, который на Банковой отвечает как раз за региональную политику. То есть, предполагаемая схема продвижения Резниченко в старое кресло выглядит следующим образом: Голик "сосватал" своего бывшего шефа Тимошенко, тот – непосредственному руководителю Андрею Ермаку, а глава ОП – уже персонально Зеленскому под благовидным предлогом решения кризиса в знаковом для всей "ЗеКоманды" регионе.

Ну а то, что это трио Голик-Тимошенко-Ермак, которое хорошо сработалось в ходе реализации национальной программы "Большое строительство", возлагает на Резниченко и свои меркантильные надежды, знать президенту вовсе не обязательно. Как и о некоторых скандалах с Резниченко в недавнем прошлом, в которых фигурировал тот же Голик. Например, относительно освоения бюджетных средств в особых размерах во время масштабных ремонтов во времена Порошенко в Днепропетровской области школ, детсадов, больниц и, конечно, дорог. Между прочим, это - очень знакомая тема для всех, кто интересуется, скажем так, "подводными течениями" в прохождении разнообразных тендерных процедур на проектах "Большого строительства". Кстати, реализацию этой программы на Днепропетровщине опекал до последнего времени так называемый "тандем имени Коломойского" - председатель ОГА Бондаренко и руководитель облсовета Олийнык.

Причина облсоветовского "регламентного локдауна"

Но вернемся к поствыборной ситуации в Днепропетровском областном совете нового созыва, где через так называемый "регламентный локдаун" избрание его руководства вообще перенесено на 16 декабря. Более того, первое пленарное заседание облсовета 8 декабря продолжалось лишь несколько минут. После принятия депутатами присяги неожиданно к трибуне вышел избранный от "Европейской солидарности" депутат Максим Курячий - добрый знакомец Резниченко, ведь в Верховную Раду прошлого созыва он избирался как выдвиженец БПП по округу №25 в Днепре.

Итак, Курячий заявил, что действующее руководство избиркома вместе с бывшим руководством старого облсовета, мол, не подготовили должным образом проведения первой сессии облсовета уже нового. "Поэтому мы должны самоорганизоваться. Мы провели политические консультации с представителями избранных в облсовет партий и договорились, что определенные представители от пяти крупнейших политических партий займут место во временном президиуме. И мы найдем выход из того искусственно созданного регламентного локдауна, в который нас затянуло предыдущее представительство областного совета", - объявил он.

Под "регламентным локдауном" Курячий имел в виду некую "ловушку", оставленную в регламенте облсовета предыдущего созыва, которым последний год руководил Святослав Олийнык - №1 нынешнего облсоветовского списка "Слуги народа". Согласно этому регламенту, избрание главы должно происходить путем тайного голосования. Для его проведения счетная комиссия должна быть избрана "с учетом принципа пропорционального представительства и численности депутатских фракций и групп". Которые, в свою очередь, формируются лишь по письменным сообщениям на имя главы облсовета. Получается замкнутый круг, выход из которого - принятие нового регламента. А это - повод для отсрочки избрания председателя, что дает лишнее время для переговоров относительно формирования большинства.

У кого козырь для решения кризиса

Сразу после объявления результатов местных выборов-2020 в глаза бросались лучшие результаты "Слуги народа" среди семи партий, преодолевших проходной барьер в Днепропетровский облсовет - 30 депутатов. В то время как ОПЗЖ получила 27 мандатов, "Пропозиция" - 17, "Блок Вилкула "Украинская Перспектива" - 16, "Евросолидарность" - 13, "Громадська сила" - 9 и "Батькивщина" - 8.

Впрочем, 30 "слуг" - это лишь четверть от общего состава совета и даже меньше половины от необходимого большинства. А с его созданием, как оказалось - большие проблемы. Конечно, партийное руководство "СН" требовало лучшего результата от Олийныка (за которым, напомним, "торчат уши" все того же Коломойского, к которому Олийнык точно прислушивается). Ведь показать влиятельность в базовом для себя регионе - дело чести для провластной силы.

Не следует забывать, что в Днепропетровской области расположен Кривой Рог – "малая родина" президента Зеленского. Но результаты криворожских мэрских выборов показали фиаско для всей "ЗеКоманды". Однако не для экс-главы облсовета Олийныка, так как, учитывая расклад политических сил, ему как раз выгодно укрепление позиций "Блока Вилкула" в политических переговорах с получением влияния персонально для себя. И здесь на арену должен выйти в качестве антикризисного менеджера главный наш герой Резниченко.

Дело в том, что "Пропозиция", ОПЗЖ и "ЕС" (суммарно 57 депутатов) в облсовете, как, между прочим, и в горсовете Днепра, были близки к тому, чтобы самим сформировать хотя бы неформальные коалиции. Ведь значительное влияние на местные ячейки именно этих трех партий приписывают дружеской паре Корбана и Филатова. В принципе, для создания большинства в облсовете этому партийному трио оставалось добрать всего 4 депутата, что, очевидно, было сугубо делом техники. Теперь же можно присоединить к коалиции целых 30 "слуг" и даже формально вынести за скобки ОПЗЖ, чьи депутаты все равно останутся в большинстве "на подстраховке".

И все это будет представлено как личная победа Резниченко, а ОП получит шанс "сохранить хорошее лицо при плохой игре" для всей страны. Несмотря на нюансы с порошенковским прошлым нового главы ОГА, областная президентская вертикаль чисто "визуально" будет сохранена. А на анализ всех факторов, которые реально поспособствовали такому хеппи-энду, ни у кого уже не останется ни времени, ни вдохновения.

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