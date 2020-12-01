"Большое строительство" на Волыни: как Коломойский с Палицей и Ермак с Тимошенко поделят программу Зеленского

Ноябрь войдет в историю того, как подчиненные Владимира Зеленского в Волынской области смогли помочь заработать за два дня десятки миллионов гривен за счет бюджета и программы президента «Большое строительство»

Ноябрь войдет в историю того, как подчиненные Владимира Зеленского в Волынской области смогли помочь заработать за два дня десятки миллионов гривен за счет бюджета и программы президента «Большое строительство»

В своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги" - мы детально остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. А в статье "Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку" рассказали о возможных злоупотреблениях во время реализации этой национальной программы в части реновации социальной инфраструктуры - школ, детсадов, амбулаторий, спортивных сооружений. А теперь мы расскажем о региональных особенностях "Большого строительства".

Касательно же сугубо дорожной части "Большого строительства", то своеобразный мастер-класс преподало руководство госпредприятия "Служба местных автомобильных дорог в Волынской области", созданного в начале года для управления областными дорогами, которыми ведает Волынская облгосадминистрация во главе с Юрием Погуляйко - непосредственным подчиненным главы Офиса президента Андрея Ермака и его зама Кирилла Тимошенко. Правда, после подписания 16 и 17 ноября трех ключевых подрядов со скандальной фирмой из Северодонецка руководителя этого ГП уволили, а Нацполиция заявила о задержании целой группы его чиновников на взятке. И это может быть знаком того, что в игру с "Большим строительством" вступили "хозяева Волыни" - нардеп Игорь Палица со своим бизнес-партнером Игорем Коломойским. Мол, дали выходцам с Донбасса "поживиться" - и хватит. Ведь у самого этого дуэта олигархов есть кому поработать над "освоением" многомиллионных бюджетных средств.

Северодонецкий счастливчик "Данко"

Но начнем все по порядку. Итак, 16 ноября это ГП "Служба местных автомобильных дорог в Волынской области" подписало контракт по ремонту дороги в Рожыщенском районе области, в этот же день - контракт на участке Дерно-Олика, а 17 ноября был заключен контракт по дороге в Луцком районе. И все три контракта подписаны с ООО "Данко" по итогам открытых тендеров.

Ожидаемая стоимость первого составляла 25,7 млн грн. Победа в нем "Данко" досталась после того, как заказчик дисквалифицировал конкурента – местную компанию "Евробуд плюс" с предложением 22,37 млн грн. Второй тендер на 83,8 млн грн прошел аналогичным образом. Выигрыш опять же "Данко" с экономией меньше полпроцента был обеспечен за счет дисквалификации двух более дешевых конкурентов (ИБК "Энерготехнобуд" и "Луцкавтодор-сервис"), предложивших 64 и 69,5 млн грн. Лишь третий, самый маленький тендер, фирма "Данко" смогла выиграть без помощи заказчика.

Победная поступь на Волыни данной компании примечательна тем, что сама она - де-факто родом из Северодонецка. Ее учредитель - местный бизнесмен Денис Чумак. До 2016 года его партнером по бизнесу в ООО "Северодонецкий асфальтобетонный завод" выступала Марина Казакова - супруга городского головы Северодонецка Валентина Казакова, при котором "Данко" был монопольным в городе дорожным подрядчиком. Хотя одним лишь Северодонецком деятельность не ограничивалась. С 2015 года фирмой "Данко" подписаны 353 контракта на сумму 2,36 млрд грн, работая как с местной обладминистрацией, так и со Службой автодорог Донецкой области.

Переезд на Волынь случился сразу после того, как ГП "Служба местных автомобильных дорог в Волынской области" возглавил пришедший в команде нового главы ОГА Юрия Погуляйко Игорь Свиридов - тоже выходец из Донбасса. В разное время Свиридов был на руководящих должностях в КП "Донецкгорводоканал" и ОАО "Донуглеводоканал", а с 2010-го - депутатом Донецкого горсовета от Партии регионов. При этом слово "переезд" в отношении "Данко" следует читать буквально. Летом 2020 года Волынская ОГА выделила упомянутому ООО "Северодонецкий асфальтобетонный завод" землю в селе Озеро площадью 2 га, где оперативно был расквартирован асфальтобетонный завод типа MARINI BE TOWER ECO, номинальной мощностью 160 т/ч.

Схемы по-донбасски

СМИ уже писал и , как назначенцы из Донбасса по губернаторской вертикали выстраивают свою дорожную логистику по новой. Например, в 2019 году после того, как главами Черкасской и Житомирской областей от Владимира Зеленского стали выходцы с шахтерского края, вслед за ними "переехали" и новые фавориты дорожных тендеров.

А волынская история с "Данко" вообще началась с такого эпизода. 18 сентября данная фирма и ГП "Служба местных автомобильных дорог в Волынской области" подписали договор на ремонт шестикилометрового участка трассы Н-22. На этом подряде "земляки" как раз отработали технологию захода "Данко" на выгодные тендеры по местным дорогам. Ожидаемая стоимость тендера была 64,3 млн грн, а на ремонт этих 6 км трассы давался срок до 30 ноября 2021 года.

Непосредственно перед аукционом "Данко" просадил ценовое предложение почти на 20% и запросил цену только в 53,7 млн грн. Его конкурент на торгах - фирма "Ространс" - просила цену в 52 млн грн, но предложение этой компании отклонили. "Данко", по сути, стал единственным участником торгов. По этому тендеру 24 ноября был подписан дополнительный договор, по которому "уточнялся" план финансирования работ: 53 млн грн – в 2020 году, 0,7 млн грн – в 2021-м.

По похожей технологии были "отработаны" два тендера, которые состоялись 6-7 октября и по которым было "отписано" почти 40 млн грн. Так, 6 октября был подписан договор на ремонт двухкилометрового участка дороги О 031379. Стоимость подряда – 16,34 миллионов. На этом тендере у "Данко" был только один конкурент – фирма "Евробуд плюс". По условиям контракта, участок дороги в 2 км можно делать аж до 31 декабря 2021 года. Более того, 2 ноября по этому тендеру был подписан первый дополнительный договор, по которому фирма "Данко" на выполнение работ должна была получить 1,5 млн грн в 2020-м, и остальные 13,5 млн – в 2021-м. А вот 24 ноября был подписан второй дополнительный договор, позволяющий "Данко" на выполнение этого подряда получить 13 млн грн в 2020-м, остальные же 3,34 млн грн – в 2021 году.

Как сэкономить 25%

7 октября "Данко" и "земляки" из ГП "Служба местных автомобильных дорог в Волынской области" подписали договор на ремонт 20-километрового участка трассы Р-14. Этот тендер прошел по весьма интересной схеме. Ожидаемая стоимость закупки была 41,34 миллионов, а по условиям тендера, победитель должен управиться с работами до 31 декабря 2020 года. В результате победил "Данко", давший цену 29,99 млн грн, то есть сразу - на 25% ниже от первоначальной стоимости, или по цене 1,5 млн грн за ремонт 1 км дороги. Но, похоже, по такой цене никто дорогу ремонтировать не собирается – 27 октября по этому тендеру был подписан дополнительный договор, который дал "Данко" право требовать оплату по фактически понесенным затратам. По сути, "Данко" в этом случае может "нарисовать" любые цифры затрат, а "земляки" из ГП "Служба местных автомобильных дорог в Волынской области" – "распилить" любой бюджет.

28 октября "Данко" с тем же ГП подписали договор на ремонт участка трассы О 030428 протяженностью в 7 км. Ожидаемая стоимость тендера – 41,92 миллионов гривень, срок для ремонта этого участка – 31 декабря 2021 года. Тендер прошел еще 7 октября, победила компания "Данко", которая дала цену в 32,99 млн грн, то есть "просадила" ценовое предложение на те же 25%. Интересно, что по этому тендеру 12 ноября был подписан дополнительный договор, по которому было прописано, что "Данко" в 2020 году получит только 30% от суммы подряда, или где-то около 10 миллионов. А 16 ноября, как это отображено на странице закупки, прошел первый платеж на 300 тыс. грн.

5 ноября "Данко" и ГП "Служба местных автомобильных дорог в Волынской области" заключили договор на ремонт участка трассы Т-03-11 протяженностью 16 км, для которого срок по работам – 31 декабря 2020-го. Ожидаемая стоимость закупки была 107,1 млн грн, "Данко" "просадил" ценовое предложение до 92,86 млн грн и так победил на тендере 20 октября. Интересно, что того же 5 ноября по этому тендеру был подписан первый дополнительный договор, согласно которому "Данко" разрешалось привлекать субподрядчиков, и даже был оговорен пункт, что заказчик (то есть Волынский автодор) может напрямую оплачивать работу субподрядчику, минуя "Данко". При этом объемы работ, для которых можно привлекать субподрядчика, не ограничивались. Наконец, 12 ноября по этому тендеру был подписан второй дополнительный договор, по которому в 2020-м "Данко" должен, согласно календарному плану финансирования, получить уже не 21 млн, а 24 млн грн.

"Покормились" - и хватит

Данные системы Prozorro свидетельствуют, что, по сути, компания "Данко" выиграла на всех тендерах по ремонту дорог местного значения стоимостью до 100 млн грн, которые Волынский облавтодор проводил осенью 2020 года. Также примечательно, что в этом году "Данко" вне Волынской области смог получить лишь единый подряд на дорожные работы. 26 октября ГП "Дороги Сумщины" провели тендер по ремонту участка трассы О-191112. Ожидаемая стоимость тендера была 25,95 млн грн, "Данко" победил с предложением по цене 25,88 млн грн, конкурент – "Артембуд" - давал цену 22 миллионов.

"Данко" пытался участвовать на тендерах по дорожным работам и в других регионах Украины, но без "крыши" в местных автодорах у него ничего не получалось. Например, 13 октября 2020 года прошел тендер на ремонт участка С050961 протяженностью 3 км в родном для собственников фирмы Донбассе. Ожидаемая стоимость тендера была 62,99 млн грн, "Данко" стал финалистом тендера с предложением по цене в 58,55 млн, но это предложение было отклонено. Победила фирма "ДС Пром Групп", которая дала цену 61,5 млн.

28 сентября 2020-го Харьковский облавтодор проводил тендер по ремонту участка трассы О-211234 протяженностью 14 км. Ожидаемая стоимость торгов – 176,6 млн грн, но тендерное предложение от "Данко" было отклонено еще на этапе определения финалистов. Есть даже парадоксальный пример – Демидовской сельсовет в Киевской области проводил 13 октября тендер по ремонту дороги по улице Прорезная ожидаемой стоимостью всего 1,1 млн грн. Здесь "Данко", дававший цену 870 тысяч гривень, проиграл фирме-победителю "Юниорбуд", которая просила за работу 724 тыс. грн.

В конце концов и на Волыни для "Данко", как говорится, "лафа закончилась". Все три упомянутых в начале последних контракта с этой фирмой были подписаны 16-17 ноября, а на следующий день, 18 ноября, ИА "Волынские новости" сообщило со ссылкой на свои источники, что "земляк" Свиридов уже уволен с должности руководителя "Службы местных автомобильных дорог в Волынской области". По данным госреестра юрлиц, сейчас и. о. главы ГП является Даниил Масич. Увольнение Свиридова стало следствием публичного скандала, который возник после того, как пресс-служба департамента стратегических расследований Национальной полиции 17 ноября заявила, что группа должностных лиц "Службы местных автомобильных дорог в Волынской области" попалась на получении взятки за откаты в рамках подрядов "Большого строительства".

Очень похоже на то, что с уходом Свиридова закончится и своеобразная монополия "Данко" на волынском участке "Большого строительства". Могла ли такая монополия возникнуть без ведома самых высших ответственных за "Большое строительство"? Вопрос риторический. Напомним, что такими ответственными за выполнение всей президентской программы в целом по стране являются замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, с которым связывают экс-советника главы "Укравтодора" Александра Кубракова Юрия Голика, а также непосредственный шеф Тимошенко Андрей Ермак. Кстати, Ермак курирует, между прочим, Волынь как по губернаторской, так и по партийной линии. Впрочем, главой областной ячейки "Слуги народа" является нардеп от "СН" Валерий Стернийчук, в недавнем прошлом – однопартиец по "УКРОПу" Игоря Палицы и Игоря Коломойского. А этот олигархический дуэт является реальным хозяином волынского положения, так что, скорее всего, имел свой процент от "везения" на Волыни северодонецкого "Данко".

Однако теперь ситуация изменилась, а аппетиты Палицы и Коломойского значительно выросли - их нынешний политпроект "За майбутне" после местных выборов-2020 заполнил собой в Волынской области практически все ключевые ниши. И завершился данный процесс тотальной рассадки "замайбутновцев" во второй половине ноября – как раз в тот момент, когда выдавили из местного автодора "донецкого" Свиридова и его северодонецкого фаворита. Так что очень скоро мы увидим, кто конкретно будет выигрывать тендеры по ремонту дорог на Волыни вместо "Данко". Хотя можно быть более чем уверенным в том, что все опять пойдет по таким же накатанным схемам – и с "зачисткой" конкурентов, и с дополнительными соглашениями, и с прочими технологиями глобального "распила" госбюджета.