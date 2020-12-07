Знаковое поражение Зеленского: почему Кривой Рог не услышал президента-земляка

Отдельную «благодарность» Владимир Зеленский может выразить Ринату Ахметову, который, вероятно, очень рекламировал перед действующей украинской властью «беспроигрышную криворожскую схему», которая оказалась беспроигрышной лишь для самого олигарха

Отдельную «благодарность» Владимир Зеленский может выразить Ринату Ахметову, который, вероятно, очень рекламировал перед действующей украинской властью «беспроигрышную криворожскую схему», которая оказалась беспроигрышной лишь для самого олигарха

Казалось бы, все на мэрских выборах в Кривом Роге для выдвиженца от президентской партии Дмитрия Шевчика складывалось как нельзя лучше. Перед самым вторым туром снялся лидер гонки, действующий городской голова Юрий Вилкул, которому 25 октября для переизбрания на третий срок не хватило лишь каких-то 5% голосов горожан. Из-за такого неожиданного вилкуловского поведения повторное голосование пришлось перенести на 6 декабря, а его фаворитом автоматически становился Шевчик с полученными в первом туре почти 26%, в то время как поддержка кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который в недавнем прошлом был нардепом-"регионалом", составляла всего-то 9%.

А то, что именно в его пользу снялся с выборов 71-летний Вилкул, выглядело этакой хорошей актерской миной при очевидном предвыборном "договорняке". Однако на самом деле криворожская история превратилась в мину в совсем другом смысле этого слова – ОПЗЖ получила с победой Павлова в Кривом Роге реальный успех, подорвав позиции главы государства ни где-нибудь, а на его "малой родине". Зато лично Владимиру Зеленскому второй тур криворожских мэрских выборов принес очень болезненное и знаковое поражение, причем от рук собственных земляков.

Первый настоящий триумф ОПЗЖ

Нельзя сказать, что Зеленский сидел, сложа руки: накануне повторного голосования в родном городе он даже записал соответствующее видеообращение, где сказал следующее: "Меня всегда волнует будущее родного Кривого Рога, в каком бы уголке Украины я не находился и в каком бы статусе не был. Давайте в этот день сделаем рекордную явку по стране, пусть это будет символичная для нашего города цифра 95. Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу, но это и не нужно, вы люди умные, сами все знаете".

Услышал ли Кривой Рог президента-земляка? Лишь в той мере, что явка второго тура мэрских выборов, если сравнивать с другими аналогичными случаями по стране, была здесь действительно достаточно высокой – конечно, не 95%, а только 35%, однако она почти достигла показателей первого тура (тогда, 25 октября, на криворожские участки пришли 36,7% местных избирателей). Впрочем, прозрачный намек Зеленского относительно поддержки кандидата от криворожской "ЗеКоманды" горожане напрочь проигнорировали. Более того, Кривой Рог стал первым крупным городом, где мэрское кресло завоевала откровенно пророссийская ОПЗЖ.

В начале, когда после закрытия избирательных участков началась битва двух экзит-полов, все выглядело не столь убедительно. Так, проведенный "Центром исследований развития территорий" опрос по заказу информагентства "Голос UA" отдал победу Павлову с 58,86%, который значительно опередил Шевчика (он, согласно этому исследованию, получил 41,14%). Однако другой экзит-пол, заказанный фондом "Украинская политика" и обнародованный на телеканале Рината Ахметова "Украина 24", зафиксировал противоположные результаты: кандидат от "Слуги народа" и одновременно гендиректор ахметовского ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Шевчик в такой социологии набирал 52,61%, а представитель ОПЗЖ Павлов - 46,05%.

Хотя сегодня днем, когда местная ТИК практически уже завершил подсчет голосов, а затягивание происходило только в одном из семи районов Кривого Рога, ситуация с победителем мало у кого вызывала сомнения – отрыв Павлова от Шевчика стал непреодолимым, причем почти на всех избирательных участках. Параллельный подсчет от ОПЗЖ демонстрировал почти такие же показатели электоральной поддержки своего выдвиженца, как и в экзит-поле "Центра исследований развития территорий" - 58,5%. При этом в абсолютных цифрах преимущество Павлова над Шевчиком стала измеряться в более 28 тысяч голосов, что лишь подтвердило глубину поражения, которое потерпел "зеленый" кандидат.

Что означает криворожский финал

Ни одного своего мэра в крупном украинском городе – таков окончательный результат местных выборов-2020 для правящей в стране партии Зеленского утвердили предварительные итоги криворожской гонки, которые вряд ли уже будут существенно отличаться от официальных данных подсчета. Плюс это откровенная пощечина лично президенту, который до последнего надеялся на чудо. Однако, очевидно, что без реальной и кропотливой работы избирательного штаба на результат никакого чуда никогда не бывает.

Зато ставка на всевозможные публичные видеообращения даже самого главы государства еще раз показала, что такая технология – вчерашний день, и нигде уже не "взлетает", даже в родном для Зеленского Кривом Роге. Одним словом, президент может отправить свой пламенный "привет" как всему партийному руководству "Слуги народа", так и лично замглавы ОП Кириллу Тимошенко, с недавних пор отвечающему на Банковой именно за региональную политику.

Отдельную "благодарность" Зеленский может выразить также Ахметову, который, вероятно, очень рекламировал перед действующей украинской властью "беспроигрышную криворожскую схему", которая оказалась беспроигрышной лишь для самого олигарха. Ведь все три самые рейтинговые кандидата в Кривом Роге – и Юрий Вилкул, и Дмитрий Шевчик, и Константин Павлов – были априори ахметовскими, которые между собой отличались лишь по нынешней партийной форме, а не по общей сути ставленников реального криворожского хозяина Ахметова. Последний давно продвигал того же Павлова по линии Партии регионов – тот в лучшие ахметовские времена в 2010-м даже возглавил в Кривом Роге городскую ячейку ПР, а потом уже дважды проходил в парламент в "бело-голубом" мажоритарном отряде, и дважды - по квоте Ахметова.

Что же касается поствыборных криворожских раскладов, то они уже вполне очевидны – в горсовете под Павлова будет создана коалиция в составе "Блока Вилкула "Украинская перспектива" (19 депутатов) и ОПЗЖ (9), итого – 28 мандатов из 54-х, то есть вполне твердое большинство. В оппозиции, по крайней мере, формально останутся, скорее всего, по 5 депутатов от "Силы людей" и "Европейской солидарности", хотя по некоторой инсайдерской информации, местные партийцы Петра Порошенко очень лояльны к семейству Вилкулов. А вот 16 "штыков" в Криворожском горсовете "Слуги народа" на некоторое время могут зависнуть между "молотом" Зеленского и "наковальней" Ахметова. Впрочем, вопрос, какую они в конце концов выберут сторону, можно считать риторическим. Особенно если учитывать их тотальную зависимость от главного работодателя Кривого Рога.