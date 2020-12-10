Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"

Реінкарнація в кріслі голови Дніпропетровської ОДА Резніченка, призначення якого очікується у цю п'ятницю і котрий за часів президентства Порошенка займав саме цю посаду, а нині потрапив до облради під №1 від «Пропозиції» мера Філатова, має вирішити кілька завдань

Реінкарнація в кріслі голови Дніпропетровської ОДА Резніченка, призначення якого очікується у цю п'ятницю і котрий за часів президентства Порошенка займав саме цю посаду, а нині потрапив до облради під №1 від «Пропозиції» мера Філатова, має вирішити кілька завдань

Як з’ясував RegioNews, одною з явних причин для повернення цінного порошенківського кадра Валентина Резніченка є бажання Банкової розв’язати в своїх інтересах ту кризу, в яку після виборів-2020 занурилася із головою новообрана Дніпропетровська облрада. А ось таємна задача для нового-старого керівника ОДА – це продовжити тими ж темпами засвоювати гігантський бюджет "Великого будівництва", але вже не в інтересах кишені олігарха Коломойського. Причому виконанню такого завдання особливо сприятиме дуже плідний досвід попередньої співпраці Резніченка із тим же топ-піарником цієї президентської програми Юрієм Голиком.

Хто і чому пролобіював обличчя епохи Порошенка

Важливим є те, що вже погоджений Кабміном на посаду голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко пройшов на виборах-2020 до облради першим номером у списку "Пропозиції" - це дійсно внесло певну ясність у суть перемовин щодо формування нової обласної коаліції. Вочевидь, налагодження його партнерських відносин з "філатівцями" відбулося ще за часів чотирирічного - з березня 2015-го по червень 2019-го - головування Резніченка у Дніпропетровській ОДА, коли мером обласного центру був (і залишається досі) Борис Філатов. Тобто майже всю президентську каденцію Петра Порошенка, за винятком першого порошенківського періоду, коли Дніпропетровщину очолював Ігор Коломойський, чиїми замами були і Філатов, і Геннадій Корбан (вони й досі залишилися в парі та наразі нібито побили всі горщики із своїм колишнім патроном), і Святослав Олійник, про сучасну роль якого – дещо пізніше.

Що ж до Резніченка, то його вважали креатурою Бориса Ложкіна - колишнього власника медіахолдингу "УМХ", топ-менеджером якого і був Валентин Михайлович. Нагадаємо, за часів президентства Порошенка Ложкін очолював адміністрацію голови держави, а Резніченко спочатку всього місяць побував главою Запорізької ОДА, а трохи згодом надовго пересів у аналогічне крісло в Дніпропетровській ОДА. І ось тут ключовим питанням є з’ясувати, хто саме підсовує Володимиру Зеленському настільки знайоме обличчя минулої влади на місце нинішнього очільника області Олександра Бондаренка (за яким, щоправда, також тягнеться свій шлейф - "людини Коломойського"). Бо повернення на свої місця "порошенківців", навіть, немає різниці яких – справжніх чи уявних, наносить іміджеві удари по особистій репутації діючого голови держави, причому у саме його електоральне ядро.

А вся справа в тому, що під час попереднього перебування Резніченка на посту керівника Дніпропетровщини у нього радником працював Юрій Голик – нині особливо наближений до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, котрий на Банковій відповідає як раз за регіональну політику. Тобто ймовірна схема просування Резніченка в старе крісло виглядає наступним чином: Голик "посватав" свого колишнього шефа Тимошенку, той – безпосередньому керівнику Андрію Єрмаку, а голова ОП – вже персонально Зеленському під благовидним приводом розв’язання кризи у знаковому для всієї "ЗеКоманди" регіоні.

Ну а те, що це тріо Голик-Тимошенко-Єрмак, яке гарно спрацювалося в ході реалізації національної програми "Велике будівництво", покладає на Резніченка й свої меркантильні сподівання, знати президенту зовсім необов’язково. Як і деякі скандали із Резніченком в недавньому минулому, в яких фігурував той же самий Голик. Наприклад, щодо засвоєння бюджетних коштів в особливих розмірах під час масштабних ремонтів за часів Порошенка у Дніпропетровській області шкіл, дитсадків, лікарень і, звичайно, доріг. Між іншим, це - дуже знайома тема для всіх, хто цікавиться, скажемо так, "підводними течіями" у проходженні різноманітних тендерних процедур на проєктах "Великого будівництва". До речі, реалізацію цієї програми на Дніпропетровщині патронував до останнього часу так званий "тандем імені Коломойського" - голова ОДА Бондаренко та керівник облради Олійник.

Причина облрадівського "регламентного локдауну"

Але повернемося до поствиборчої ситуації у Дніпропетровській обласної раді нового скликання, де через так званий "регламентний локдаун" обрання її керівництва взагалі перенесено аж на 16 грудня. Більше того, перше пленарне засідання облради 8 грудня тривало лише кілька хвилин. Після прийняття депутатами присяги несподівано до трибуни вийшов обраний від "Європейської солідарності" депутат Максим Курячий - добрий знайомець Резніченка, адже до Верховної Ради минулого скликання він обирався як висуванець БПП у мажоритарному окрузі №25 в Дніпрі.

Отже, Курячий заявив, що чинне керівництво виборчкому разом з колишнім керівництвом старої облради, мовляв, не підготували належним чином проведення першої сесії вже облради нової. "Тому ми маємо самоорганізуватися. Ми провели політичні консультації з представниками обраних до облради партій і домовилися, що визначені представники від п’яти найбільших політичних партій займуть місце у тимчасовій президії. І ми знайдемо вихід з того штучно створеного регламентного локдауну, в яке нас затягнуло попереднє представництво обласної ради", - оголосив він.

Під "регламентним локдауном" Курячий мав на увазі таку собі "пастку", залишену у регламенті облради попереднього скликання, якою останній рік керував Святослав Олійник - №1 нинішнього облрадівського списку "Слуги народу". Згідно з цим регламентом, обрання голови має відбуватися шляхом таємного голосування. Для його проведення лічильна комісія має бути обрана "з урахуванням принципу пропорційного представництва та чисельності депутатських фракцій і груп". Які, в свою чергу, формуються лише за письмовим повідомленням на ім’я голови облради. Виходить замкнуте коло, вихід з якого - прийняття нового регламенту. А це - привід для відстрочення обрання голови, що дає зайвий час для перемовин щодо формування більшості.

У кого козир для вирішення кризи

Одразу після оголошення результатів місцевих виборів-2020 в очі кидалися найліпші результати "Слуги народу" серед семи партій, що подолали прохідний бар’єр до Дніпропетровської облради - 30 депутатів. В той час як ОПЗЖ отримала 27 мандатів, "Пропозиція" - 17, "Блок Вілкула "Українська Перспектива" - 16, "Євросолідарність" - 13, "Громадська сила" - 9 та "Батьківщина" - 8.

Втім, 30 "слуг" - це лише чверть від загального складу ради і навіть менше половини від необхідної більшості. А з її створенням, як виявилося, - великі проблеми. Звичайно, що партійне керівництво "СН" вимагало кращого результату від Олійника (за яким, нагадаємо, "стирчать вуха" все того ж Коломойського, до якого Олійник точно прислухається). Адже показати впливовість у базовому для себе регіоні - справа честі для провладної сили.

Не слід забувати, що у Дніпропетровській області розташований Кривий Ріг – "мала батьківщина" президента Зеленського. Але результати криворізьких мерських виборів показали фіаско для всієї "ЗеКоманди". Проте не для ексголови облради Олійника, адже з огляду на розклад політичних сил йому якраз вигідне укріплення позицій "Блоку Вілкула" у політичних перемовинах з отримання впливу персонально для себе. І тут на арену має вийти в іпостасі антикризового менеджера головний наш герой Резніченко.

Справа в тому, що "Пропозиція", ОПЗЖ і "ЄС" (сумарно 57 депутатів) у облраді, як, між іншим, і у міськраді Дніпра, були близькі до того, щоб самі сформувати хоча б неформальні коаліції. Адже значний вплив на місцеві осередки саме цих трьох партій приписують дружній парі Корбана і Філатова. В принципі, для створення більшості в облраді цьому партійному тріо залишалося добрати лише 4 депутати, що, вочевидь, було суто ділом техніки. Тепер же можна доєднати до коаліції цілих 30 "слуг" та навіть формально винести за дужки ОПЗЖ, чиї депутати все одно залишатимуться у більшості "на підстраховці".

І все це буде представлено як особиста перемога Резніченка, а ОП отримає шанс "зберегти добре обличчя за поганої гри" для всієї країни. Попри нюанси з порошенківським минулим нового голови ОДА, обласна президентська вертикаль чисто "візуально" буде збережена. А на аналіз усіх факторів, які реально посприяли такому хепі-енду, ні в кого вже не залишиться ні часу, ні натхнення.

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