Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский

Действующий городской голова Запорожья Владимир Буряк свою вторую каденцию вынужден будет ходить «между капельками»: с одной стороны его будут «душить» ситуативные политические партнеры, а с другой – придется отбиваться от атак олигархов из соседнего Днепра

Действующий городской голова Запорожья Владимир Буряк свою вторую каденцию вынужден будет ходить «между капельками»: с одной стороны его будут «душить» ситуативные политические партнеры, а с другой – придется отбиваться от атак олигархов из соседнего Днепра

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Ходит Буряк по гОроду

В Запорожье на выборах городского головы прогнозируемо победил действующий бургомистр Владимир Буряк. По предварительным данным, он набрал более 60% голосов избирателей и получает победу уже с первого тура. На втором месте – кандидат от "Слуги народа" Виталий Тышечко. Третью позицию занимает Валерий Прозапас, "Европейская солидарность".

Если не считать рекордно низкой явки по Запорожью (чуть больше, чем 30%), есть несколько объективных причин, которые автоматически обеспечили Буряку победу. Во-первых, абсолютное отсутствие альтернативы. "Эти выборы – просто уникальные, такого не было за всю историю города. А уникальны они тем, что никакой конкуренции Владимиру Буряку не было. Никакой! Поэтому прогнозируемо, что победил именно он", - говорит известный запорожский журналист, бывший заместитель мэра Запорожья Валерий Зотов.

Его коллега, журналист и общественный активист Богдан Василенко соглашается с таким мнением. И добавляет: те политические силы, которые действительно могли бы противостоять Буряку, сработали непрофессионально. Хотя имели все шансы и возможности - были и финансы, и обещанные "новые лица". Однако... "Не было амбиций. Не было желания побеждать на этих выборах. К тому же сработали очень непрофессионально – кампанию начали слишком поздно и провели ее неэффективно. Поэтому и имеем такой результат", - считает г-н Василенко.

Почему же так получилось и почему никто из известных и влиятельных запорожских политических деятелей не захотел конкурировать с Буряком? По данным RegioNews, побороться за главное кресло Запорожья предлагали Анатолию Малышу, правой руке владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - чуть ли не единственного представителя запорожской элиты, который остался в регионе. Однако он категорически отказался.

Альтернативой мог бы стать и депутат Запорожского облсовета и родной брат руководителя регионального отделения ОПЗЖ Владимира Кальцева Сергей Кальцев. Но его в последний момент партия на выборы не выдвинула. По официальной версии – чтобы не "оттягивать" голоса у Буряка и не дать победить его оппоненту от "зеленых". А по неофициальной, мы предварительно и подробно об этом рассказывали.

"Можно говорить о том, что никто из них просто не захотел идти на выборы. Действительно, и Малыш, и Кальцев, по моему мнению, могли бы победить. Потому что и у того, и у другого есть и узнаваемость, и авторитет. Однако Запорожья сейчас настолько депрессивный и несамостоятельный город, работать без каких-либо политических интриг или договоренностей, без продажи коммунальных предприятий, департаментов и земельных участков просто невозможно. А этих людей вряд ли устраивает такой расклад", - говорит осведомленный в запорожской политике источник RegioNews.

Политические эксперты также соглашаются с предыдущими спикерами и добавляют: чтобы та же "Слуга народа" выдвинула другую кандидатуру – например, Романа Соху (действующего нардепа), то результаты выборов были бы совсем другие.

Еще одним важным моментом в данной ситуации является тот факт, что Буряка могли бы очень легко "сбить" с предвыборной гонки буквально за несколько недель до дня голосования. Как было нам известно, у одного из очень влиятельных политических игроков Запорожья "в рукаве" появился просто "взрывной" козырь – нарушение действующего законодательства со стороны господина мэра. Но в последний момент он решил не использовать его. Причина – та же: нет достойной альтернативы – нет смысла "ликвидировать" Буряка. Лучше пусть остается он, чем непрогнозируемый и неконтролируемый "а-ля Тышечко".

Кто кому секретарь

Если уже так случилось, что господин Буряк во второй раз стал городским головой, сейчас важным является вопрос: а что же будет дальше? "Я прогнозирую, что секретарем Запорожского городского совета будет именно Таран (Роман Таран – близкий человек к Владимиру Кальцеву, работал в его компании, был городским депутатом нескольких созывов и избирался секретарем горсовета – авт.)", - говорит Богдан Василенко.

По его прогнозам, в будущем в Запорожском горсовете предварительно может возникнуть коалиция между "Политической партией Владимира Буряка "Еднання" и ОПЗЖ, которые, по последним данным, получат вместе более чем 40% местных "штыков". Кроме того, в совет попадает и партия "Новая политика" (неофициальный куратор – вышеупомянутый Малыш, а фактический "владелец" - Богуслаев), которая тоже поддерживает Буряка. Сейчас "НП" имеет чуть более 6%.

В будущем составе горсовета есть еще один важный игрок, который получит свои мандаты – это "Европейская солидарность. "Это будет очень весело. Однако – вряд ли они пойдут в явную оппозицию к Буряку. Там же все очевидно", - подчеркивает господин Василенко.

О том, что секретарем горсовета Запорожья станет именно Таран, говорят и другие эксперты, опрошенные RegioNews. Однако с "приложением": Владимир Кальцев еще задолго до выборов создал своеобразный союз с Буряком, на выгодных условиях для обеих.

"По моей информации, Буряк отозвал несколько судебных исков относительно земельных вопросов против господина Кальцева. Тот, в свою очередь, взял на себя личные обязательства в отношении поддержки Буряка на местных выборах. Считаю, что распределение будет таким: Буряк – мэр, Таран – секретарь. Ключевые комиссии (бюджет, земля) отойдут именно Володе (Кальцеву – авт.). А что будет дальше – это очень интересно", - говорит еще один наш источник.

Другой наш политический эксперт считает, что Запорожский горсовет этого созыва каждую сессию будет превращать в безумный спектакль – единого мнения относительно голосования за любой вопрос попросту не будет.

"Пришло – уЙшло" (с)

Коренные запорожцы прекрасно помнят эту феерическую фразу, которая принадлежит бывшему запорожскому господину-барону. Однако в данном случае она является очень показательной.



"Я не знаю, как в данной ситуации будет работаться Буряку. Ранее была поддержка "Запорожстали". Сейчас... может ли он на нее рассчитывать? А без нее - никак. В первую очередь, из-за колоссального отсутствия финансов, потому что слишком много воруют", - говорит наш источник.

Но если Ахметов и уйдет из Запорожья, которое, после потери Донецка, он считает своим "местом дислокации" (что очень вряд ли), то свято место не пустует.



"Если говорить об интересах Игоря Коломойского, то здесь, конечно, есть его интересы. В Запорожье у него два крупных предприятия (Запорожский завод ферросплавов и "Днепроспецсталь" - авт.), не учитывая иного бизнеса. Кроме того, есть свои планы на аэропорт, Бердянский морской порт, курортную зону, которой может похвастаться Запорожская область. Поэтому не исключено, что в ближайшее время в Запорожье и области появится новый "хозяин". Такой, которому господин Буряк и слова против сказать не сможет",- говорят наши инсайдеры.

Р.S. Готовя данный материал, RegioNews опросил 17 экспертов, которым доверяет, и которые понимают, о чем говорят. Каждый из них к переизбранному мэра Буряку относится по-разному, но вывод у всех один: ему будет очень сложно. А также есть большой вопрос в том, сможет ли он "дотянуть" до конца второй каденции.