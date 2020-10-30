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30 октября 2020, 10:57

В Бердянске главе избиркома сообщили о подозрении в фальсификации на выборах

30 октября 2020, 10:57
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Санкции статьи предусматривают от 3 до 7 лет лишения свободы
Санкции статьи предусматривают от 3 до 7 лет лишения свободы
Фото из открытых источников
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В Бердянске полиция возбудила уголовное дело за фальсификации на выборах. Главе одной из участковых избирательных комиссий сообщили о подозрении.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщение о возможной подделке избирательной документации председателем одной из УИК поступило в полицию 27 октября. Тогда теризбирком отправил на уточнение протокола участковой комиссии. Однако председатель комиссии не выходя из помещения ТИК подделал подписи остальных членов УИК, передав в теризбирком подложный документ.

Главе участкового избиркома 1986 года рождения сообщили о подозрении по ч.2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статьи предусматривают от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 28 октября в Бердянске возбудили дело в отношении председателя УИК.

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