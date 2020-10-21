Запорожский облсовет: смогут ли молодые и "зеленые" вытеснить с политической арены местных старожилов

За мандаты в Запорожский областной совет будут бороться настоящие политические мастодонты, которые возглавляют предвыборные списки. Кто-то набрал в команду «новые лица», другие же в очередной раз идут на выборы со своими проверенными временем «бойцами»

За мандаты в Запорожский областной совет будут бороться настоящие политические мастодонты, которые возглавляют предвыборные списки. Кто-то набрал в команду «новые лица», другие же в очередной раз идут на выборы со своими проверенными временем «бойцами»

Медом намазано?

В этом году "конкурс" в Запорожский областной совет чрезвычайно большой – 10 кандидатов на одно место. Так, ЦИК зарегистрировал 841 претендента на запорожское депутатство от 13-ти политических партий. Притом что в облсовете только 84 места. Такой ажиотаж политические эксперты объясняют очень просто – перспективы личного обогащения благодаря децентрализации является действительно безумными. Поэтому грех не воспользоваться такой возможностью.

Кстати, многие из потенциальных кандидатов готовы были выложить немалые деньги, чтобы попасть в проходную часть той или иной политической партии. Как рассказывали RegioNews источники, которые вели переговоры с различными политическими проектами относительно возможного участия в выборах, стоимость проходного места составляла от $30 до 120 тыс в зависимости от номера в списке и самой политической партии.

"Эти деньги "отбились" бы максимум за полгода, в зависимости от того, в какую комиссиию попал бы депутат", - рассказал наш источник.

Следует отметить, что активное участие в партийной "распродажи" принимали несколько местных олигархов, которые, по своей привычке, раскладывают яйца в разные корзины и стремятся иметь своих людей в каждой из будущих фракций. И хотя руководители региональных отделений как могут открещиваются от продажи мест в своих партиях, появление тех или иных людей в списках все же вызывает немало вопросов и может быть своеобразным – хотя и косвенным – доказательством того, что за попадание в список деньги все же брали.

Между прочим, по последним данным нескольких социологических исследований, в Запорожский областной совет "железно" попадают всего четыре политические партии – те, которые преодолевают барьер в 5%. Это – ОПЗЖ, "Слуга народа", "Политическая партия Владимира Буряка "Еднання" и "Европейская солидарность". Впрочем, на грани попадания в облсовет находятся также "Батькивщина", "За майбутне" и "Партия Шария".

Глава жаждет реванша

Первым номером в областном списке "Слуги народа" идет действующий глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин. Поговаривают, что ему предлагали принять участие в "битве" за городской совет и выставить свою кандидатуру на должность мэра. Однако "зеленые" технологи увидели слишком высокие рейтинги действующего бургомистра Владимира Буряка, который идет на второй срок, и решили не рисковать. Поэтому бороться за пост главы областного центра будет действующий депутат Запорожского облсовета и по совместительству заместитель Боговина в ОГА Виталий Тишечко. Он, кстати, в списках в облсовет под №7.

Что касается самого Боговина, то у него до сих пор остались избирательные амбиции. На прошлых парламентских выборах он баллотировался от "Слуги народа" в нардепы по 76-му округу с центром в Бердянске. Но "в сухую" проиграл местному бизнесмену, народному депутату нескольких созывов Александру Пономареву, который на тот момент представлял Оппозиционную платформу - За жизнь". В этом году на Боговина ожидало политическое дежавю. Он представляет ту же политическую силу, а главным соперником в битве за областной совет является все та же ОПЗЖ.

На фото: Владимир Кальцев

Под первым номером областного списка партии Бойко-Медведчука баллотируется действующий парламентарий и известный запорожский бизнесмен Владимир Кальцев. Очевидно, что после победы его политсилы (согласно соцопросов, ОПЗЖ может взять в облсовете от 17 до 20 "штыков") сам Кальцев от здешнего депутатства откажется. А вот у его старшего брата Сергея, который также побывал нардепом и теперь в очередной раз баллотируется в областной совет, перспективы совсем неплохие. Поговаривают, что Сергея Кальцева будут выдвигать на должность председателя Запорожского облсовета.

Следует отметить, что накануне партийного съезда по Запорожью поползли слухи относительно того, что именно Сергея Кальцева ОПЗЖ выдвинет кандидатом на пост мэра областного центра. Однако в последний момент что-то изменилось, и эта партия отказалась от мэрских амбиций. Владимир Кальцев объяснял RegioNews это тем, что в ОПЗЖ приняли решение поддержать действующего городского голову Буряка. Не исключено, что мэр, в свою очередь, взял на себя обязательство поддержать кандидатуру Сергея Кальцева в облсовете, если его "Еднання" попадет туда.

К слову, если говорить о запорожской ячейке ОПЗЖ, то ее списки, видимо, самые предсказуемые и традиционно неизменны. Уже чуть ли не десятилетие рядом с братьями Кальцевыми - одни и те же люди, которые каждый раз куда-то баллотируются именно от их команды.

Сила в солидарности?

На фото: Игорь Артюшенко

Запорожский список "Европейской солидарности" в облсовет возглавляет депутат Верховной Рады прошлого созыва Игорь Артюшенко. В 2014 году он попал в помещение под куполом на волне Революции достоинства, ведь был активным майдановцем, можно сказать – лидером местных проукраинских сил.

И сразу же после победы на выборах вчерашние идейные собратья начали обвинять господина Артюшенко в предательстве идеалов Майдана и других "мирских грехах". В частности, его обвиняли в приобретении квартиры в Киеве, новой машины и тому подобное. Кроме того, Артюшенко почти не принимал никакого участия в жизни Запорожья, которое дало ему путевку в большую политику. Тем не менее, после поражения на парламентских выборах-2019 (Артюшенко имел непроходное место в списке "Евросолидарности") он не оставил родной партии, областную организацию которой возглавил еще с 2016 года.

Кроме других партийцев, избирательного списка в областной совет также включено руководителя секретариата партии "ЕС" Олега Чернова (шестой номер). Именно Чернов и Артюшенко оказались в очень неловкой ситуации, когда во время съезда "ЕС" в Запорожье один из представителей партии Александр Леховицер обвинил их в хищении партийных денег. Господин Леховицер пришел на партийное мероприятие, начал громко возмущаться, что его не пригласили, а в списки не внесли людей из первичной организации "ЕС", которую он возглавляет. В завершение своего перформанса Леховицер заявил, что из своего личного кармана дал на нужды запорожской ячейки партии аж 5 миллионов гривен, которые его партийные боссы потратили куда-то не туда. Ни Артюшенко, ни Чернов публично это заявление не прокомментировали, ответив журналистам лишь то, что считают действия своего коллеги спланированной провокацией. Какая-то не совсем солидарна "Солидарность" в Запорожье вышла.

Выходцем из "Европейской солидарности" есть и руководитель областной ячейки партии "За майбутне" Николай Фролов. Правда, еще до партии Порошенко он успел сменить с полдюжины политических проектов, однако сейчас мы не об этом. Господин Фролов возглавляет образовательное учреждение "Киевская политехника" (бывший Запорожский национальный университет), был нардепом. По Запорожью активно ходят слухи, что кандидат активно использует свою должность и для агитации студентов, и для разнообразной партийной работы. Однако официального подтверждения этому нет – ни сами студенты публичных заявлений относительно нарушения действующего законодательства не делали, ни полиция уголовное производство не открывала. Следует отметить, что в списке этой политической силы значительное количество кандидатов являются действующими депутатами местных советов. Кстати, символично, но "За майбутне" в свой областной список включила именно 84 кандидата – ровно столько, сколько мест в областном совете.