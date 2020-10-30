Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський

Діючий міський голова Запоріжжя Володимир Буряк свою другу каденцію змушений буде ходити «між крапельками»: з одного боку його «душитимуть» ситуативні політичні партнери, а з іншого – доведеться відбиватися від атак олігархів з сусіднього Дніпра

Діючий міський голова Запоріжжя Володимир Буряк свою другу каденцію змушений буде ходити «між крапельками»: з одного боку його «душитимуть» ситуативні політичні партнери, а з іншого – доведеться відбиватися від атак олігархів з сусіднього Дніпра

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Ходить Буряк по гОроду

У Запоріжжі на виборах міського голови прогнозовано переміг діючий бургомістр Володимир Буряк. За попередніми даними, він набрав більш ніж 60% голосів виборців та отримує перемогу вже з першого туру. На другому місці – кандидат від "Слуги народу" Віталій Тишечко. Третю позицію займає Валерій Прозапас, "Європейська солідарність".

Якщо не вважати рекордно низької явки по Запоріжжю (трохи більше, ніж 30%), є кілька об’єктивних причин, які автоматично забезпечили Буряку перемогу. По-перше, абсолютна відсутність альтернативи. "Ці вибори – просто унікальні, такого не було за всю історію міста. А унікальні вони тим, що жодної конкуренції Володимиру Буряку не було. Жодної! Тому прогнозовано, що переміг саме він", - говорить відомий запорізький журналіст, колишній заступник мера Запоріжжя Валерій Зотов.

Його колега, журналіст та громадський активіст Богдан Василенко погоджується з такою думкою. І додає: ті політичні сили, які могли б дійсно протистояти Буряку, спрацювали непрофесійно. Хоча мали всі шанси та можливості - були і фінанси, і обіцяні "нові обличчя". Проте… "Не було амбіцій. Не було бажання перемагати на цих виборах. До того ж спрацювали дуже непрофесійно – кампанію почали занадто пізно та провели її неефективно. Тому й маємо такий результат", - вважає пан Василенко.

Чому ж так вийшло і чому ніхто з відомих та впливових запорізьких політичних діячів не захотів конкурувати з Буряком? За даними RegioNews, позмагатися за головне крісло Запоріжжя пропонували Анатолію Малишу, правій руці власника "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва - чи не єдиного представника запорізької еліти, який лишився в регіоні. Проте він категорично відмовився.

Альтернативою міг би стати й депутат Запорізької облради та рідний брат очільника регіонального осередку ОПЗЖ Володимира Кальцева Сергій Кальцев. Але його останньої миті партія на вибори не висунула. За офіційною версією – аби не "відтягувати" голоси в Буряка і не дати перемогти його опоненту від "зелених". А за неофіційною, ми попередньо й детально про це розповідали.

"Можна говорити про те, що ніхто з них просто не захотів йти на вибори. Дійсно, і Малиш, і Кальцев, на мою думку, могли б перемогти. Бо і в того, і в того є і впізнаваність, і авторитет. Проте Запоріжжя наразі настільки депресивне і несамостійне місто, що працювати без якихось політичних інтриг або домовленостей, без продажу комунальних підприємств, департаментів та земельних ділянок просто неможливо. А цих людей навряд чи влаштовує такий розклад", - говорить обізнане в запорізькій політиці джерело RegioNews.

Політичні експерти також погоджуються з попередніми спікерами та додають: аби та ж "Слуга народу" висунула іншу кандидатуру – наприклад, Романа Соху (діючого нардепа), то результати виборів були б геть інші.

Ще одним важливим моментом в даній ситуації є той факт, що Буряка могли б дуже легко "збити" з виборчих перегонів буквально за кілька тижнів до дня голосування. Як було нам відомо, в одного з дуже впливових політичних гравців Запоріжжя "у рукаві" з’явився просто "вибуховий" козир – порушення чинного законодавства з боку пана мера. Але останньої миті він вирішив не використовувати його. Причина – та ж сама: нема достойної альтернативи – нема сенсу "ліквідовувати" Буряка. Краще хай лишається він, аніж непрогнозований та неконтрольований "а-ля Тишечко".

Хто кому секретар

Якщо вже так сталося, що пан Буряк удруге став міським головою, наразі важливим є питання: а що ж буде далі? "Я прогнозую, що секретарем Запорізької міської ради буде саме Таран (Роман Таран – близька людина до Володимира Кальцева, працював в його компанії, був міським депутатом кількох скликань та обирався секретарем міськради – авт.)", - говорить Богдан Василенко.

За його прогнозами, в майбутньому у Запорізькій міськраді попередньо може виникнути коаліція між "Політичною партією Володимира Буряка "Єднання" та ОПЗЖ, які, за останніми даними, отримають разом більш ніж 40% місцевих "багнетів". Окрім того, до ради потрапляє і партія "Нова політика" (неофіційний куратор – вищезгаданий Малиш, а фактичний "власник" - Богуслаєв), яка теж підтримує Буряка. Наразі "НП" має трохи більше 6%.

У майбутньому складі міськради є ще один важливий гравець, що отримає свої мандати – це "Європейська солідарність. "Це буде дуже весело. Проте – навряд чи вони підуть в явну опозицію до Буряка. Там же все очевидно", - наголошує пан Василенко.

Про те, що секретарем міськради Запоріжжя стане саме Таран, говорять і всі інші експерти, опитані RegioNews. Проте з "додатком": Володимир Кальцев ще задовго до виборів створив своєрідний союз з Буряком, на вигідних умовах для обох.

"За моєю інформацією, Буряк відкликав кілька судових позовів стосовно земельних питань проти пана Кальцева. Той, своєю чергою, взяв на себе особисті зобов’язання стосовно підтримки Буряка на місцевих виборах. Вважаю, що розподіл буде таким: Буряк – мер, Таран – секретар. Ключові комісії (бюджет, земля) відійдуть саме Володі (Кальцеву – авт.). А що буде далі – то дуже цікаво", - говорить ще одне наше джерело.

Інший наш політичний експерт вважає, що Запорізька міськрада цього скликання кожну сесію буде перетворювати на шалену виставу – єдиної думки стосовно голосування за будь-яке питання попросту не буде.

"ПриЙшло – уЙшло" (с)

Корінні запоріжці чудово пам’ятають цю феєричну фразу, яка належить колишньому запорізькому пану-барону. Проте в даному випадку вона є дуже показовою.



"Я не знаю, як в даній ситуації буде працюватись Буряку. Раніше була підтримка "Запоріжсталі". Зараз… Чи може він на неї розраховувати? А без неї - ніяк. В першу чергу, через колосальну відсутність фінансів, бо занадто багато крадуть", - каже наше джерело.

Але якщо Ахметов і піде з Запоріжжя, яке, після втрати Донецьку, він вважає своїм "місцем дислокації" (що дуже навряд), то святе ж місце не пустує.



"Якщо говорити про інтереси Ігоря Коломойського, то тут, звісно, є його інтереси. В Запоріжжі в нього два великих підприємства (Запорізький завод феросплавів та "Дніпроспецсталь" - авт.), не враховуючи іншого бізнесу. Крім того, є свої плани на аеропорт, Бердянський морський порт, курортну зону, якою може похизуватися Запорізька область. Тож не виключено, що найближчим часом в Запоріжжі і області з’явиться новий "господар". Такий, якому пан Буряк й слова проти сказати не зможе",- кажуть наші інсайдери.

Р.S. Готуючи даний матеріал, RegioNews опитав 17 експертів, яким довіряє, і які розуміють, про що говорять. Кожен з них до переобраного мера Буряка ставиться по-різному, проте висновок у всіх один: йому буде дуже складно. А також є велике питання в тому, чи зможе він "дотягнути" до кінця другої каденції.