Во второй тур местных выборов в областных центрах выходят двое представителей партии "Слуга народа"

Виктор Щадей и Сергей Иващенко будут бороться за победу соответственно в Ужгороде и в Полтаве

Виктор Щадей и Сергей Иващенко будут бороться за победу соответственно в Ужгороде и в Полтаве

Фото: Facebook

Кандидаты на должность городского головы от партии «Слуга народа» в городах Ужгороде и Полтаве Виктор Щадей и Сергіій Иващенко примут участие во втором туре выборов, поскольку каждый из них занял второе место в первом туре гонки.

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