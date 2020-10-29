Во второй тур местных выборов в областных центрах выходят двое представителей партии "Слуга народа"
Кандидаты на должность городского головы от партии «Слуга народа» в городах Ужгороде и Полтаве Виктор Щадей и Сергіій Иващенко примут участие во втором туре выборов, поскольку каждый из них занял второе место в первом туре гонки.
Об этом сообщили на Facebook-странице партии "Слуга народа", пишет RegioNews.
Кандидат от партии "Слуга Народа" на должность мэра Ужгорода Виктор Щадей проходит во второй тур с 19,1% голосов. Во втором туре он встретится с действующим городским головой Богданом Андриивым.
Виктор Щадей –советник главы Закарпатской ОГА, депутат Ужгородского городского совета. Основатель и главный редактор газеты "Местное время". Основатель Закарпатского центра поддержки ОСМД. Председатель ОО "Карпатский дом".
Кандидат от партии "Слуга Народа" на должность мэра Ужгорода Виктор Щадей проходит во второй тур с 19,1% голосов....Posted by Слуга Народа on Thursday, October 29, 2020
Сергей Иващенко в первом туре выборов набрал 17,9% голосов. Ему будет противостоять секретарь Полтавского городского совета Александр Мамай.
Сергей Иващенко – предприниматель. Совладелец строительной компании "Полтавамонолитбуд". Президент спортивного клуба "Полтава". Участник общественного союза "Полтавская ассоциация бизнеса".
Во втором туре за пост мэра Полтавы будет бороться кандидат от партии "Слуга Народа" Сергей Иващенко. В первом этапе...Posted by Слуга Народа on Thursday, October 29, 2020
Кроме Полтавы и Ужгорода за пост мэра города поборется и представитель "Слуги народа" в Никополе Руслан Олейник. В первом туре его поддержали 18,47% избирателей.
Руслан Олейник – профессиональный управленец, офицер Вооруженных Сил Украины. Основатель благотворительной организации "Будущее Никопольщины". Аспирант и член Ученого совета Киевского университета им. Тараса Шевченко.
Кандидат на должность городского головы Никополя от "Слуги Народа" Руслан Олейник выходит во второй тур выборов. В первом...Posted by Слуга Народа on Thursday, October 29, 2020
Напомним, Полтаве перечисляют все бюллетени на одной из ТИК.