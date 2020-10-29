Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль

В трех областных центрах Украины на этих выборах за посты мэров соревновались руководители местных облгосадминистраций: Харьковской – Алексей Кучер, Винницкой – Сергей Борзов и Ровенской – Виталий Коваль. Но их участие в гонках закончилась полным провалом

В трех областных центрах Украины на этих выборах за посты мэров соревновались руководители местных облгосадминистраций: Харьковской – Алексей Кучер, Винницкой – Сергей Борзов и Ровенской – Виталий Коваль. Но их участие в гонках закончилась полным провалом

Несмотря на имеющийся административный ресурс и поддержку центра, Кучер и Борзов не смогли составить конкуренцию действующим градоначальникам Харькова и Винницы, а победители в их городах были определены уже в первом туре. Зато в Ровно, где очевидного фаворита выборов не было, Коваль по результатам экзит-полов имел определенные шансы на выход во второй тур. Однако и тут не сложилось: предварительный подсчет голосов по протоколам УИК отводит руководителю Ровенской области лишь третью – бесперспективную позицию.

Харьков Кучера не понял

Алексей Кучер стартовал на этих гонках практически без шансов на победу, ведь Харьков очевидно и безапелляционно поддерживал своего многолетнего руководителя Геннадия Кернеса. И единственная возможность интриги заключалась в том, что в первом туре он может не дотянуть до абсолютного большинства голосов. Социология уверенно утверждала, что Кернес победит в один тур, однако после того, как он заболел и внезапно был отправлен в берлинскую клинику "Шарите", в местном политикуме началось определенное бурление и на поверхности начали появляться даже персонажи типа Михаила Добкина, который решил "подстраховать" своего бывшего партнера и товарища.

Воспрянул духом и сам Кучер, для которого сход Кернеса с дистанции открывал перспективы более уверенного прохождения через кампанию. И даже попадание во второй тур. В штабах кандидатов уже начали просчитывать, как распределятся проценты Кернеса между другими кандидатами. Однако исчезновение Кернеса из эфира и слухи о его пребывании в коме не помешали его команде провести кампанию и без участия лидера, лишив каких-либо достойных даже призрачных шансов на победу.

Что же касается кампании Кучера, то ее по содержанию нельзя назвать выдающейся. Традиционно он использовал шаблонные технологии с высадкой деревьев, инспекциями больниц и предприятий, поздравлениями и другими избитыми приемами. Единственным ярким элементом уже на финише кампании стал ролик, в котором глава ОГА совершил перепев старой записи про "скучное лицо", на которой Кернес помогает Добкину записать на камеру предвыборное обращение к харьковчанам.

Получилось у Кучера довольно противоречиво, учитывая тяжелое состояние соперника на тот момент. Не сдержался от возмущения даже уравновешенный харьковский бизнесмен Александр Ярославский, который обвинил кандидата в чрезвычайном цинизме. Впрочем, это несколько оживило в целом скучную избирательную кампанию.

После объявления экзит-поллов вечером 25 октября стало ясно, что Кучер ожидаемо пролетает мимо мэрского кресла с результатом в 12%, уступая Кернесу (57%) и Александру Фельдману (12,12%). А в последующие дни в киевских кабинетах начали даже активно обсуждать предстоящую отставку Кучера с должности руководителя Харьковщины.

Однако считать результат харьковского выдвиженца "Слуги народа" абсолютно провальным также нельзя, ведь он по крайней мере реализовал электоральный потенциал своей партии, взяв как кандидат в мэры соизмеримое с партийным результатом на выборах в горсовет количество голосов. Ведь по данным тех же экзит-полов, "Слуга народа" попадает к Харьковского городского совета с третьим результатом в 12,3%. На фоне провала в Киеве, где ЗеКандидат набрал около 5% при партийном результате в 7%, это - еще более-менее приличный финал.

Винница продолжает любить Гройсмана

Участие в мэрской гонке председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова также оказалась провальным. В городе остаются сильными позиции экс-премьера Владимира Гройсмана и его соратника Сергея Моргунова, который занимает кресло градоначальника областного центра с момента его увольнения Гройсманом в 2014 году. Эта популярность обусловила завершение выборов в Виннице уже в первом туре, где Моргунов, по данным экзит-поллов, набирает 66%.

А представитель ЗеКоманды также не достигает даже второй позиции в общем зачете, уступив выдвиженцу "ЕС" Сергею Кудлаенку. У Кудлаенко предварительно - около 12%, у Борзова – 8%.

Председателю ОГА нельзя поставить в заслугу, что он до конца боролся за кресло мэра или хотя бы приличный результат. Его участие в выборах было, скорее, реализацией партийной стратегии на достижение результата в выборах городских советов. И, в принципе, этот результат можно было бы считать успешным, если бы не тотальная победа партии "Украинская стратегия Гройсмана" с 50%, что превращает его в монополиста в горсовете и потенциально лишает "СН" какой-то роли в будущих винницких раскладах.

В отношении будущего возможного увольнения Борзова с должности главы области, то пока что его фамилии в шортлисте кандидатов на вылет нет. А учитывая близость его семьи к Владимиру Зеленскому, если отставка и состоится, то максимально безболезненно и не в контексте общего проигрыша "слуг" в Виннице.

Ковалю в Ровно испортила игру "темная лошадка" от Порошенко

С большой вероятностью во второй тур выходит кандидат от партии "Ровно разом" Виктор Шакирзян. Что же до его оппонента на заключительном этапе выборов, то в первый момент обнародования результатов экзит-поллов ситуация была довольно противоречивой, поскольку претендентами на второе место общего зачета был как "зеленый" кандидат, руководитель Ровенской ОГА Виталий Коваль, так и выдвиженец партии Петра Порошенко Александр Третьяк. Но подсчет голосов по бюллетеням удостоверяет, что Коваль не дотягивает до второго места, уступая Третяку, который оказался настоящей сенсацией этой гонки.

Электоральная ситуация в Ровно накануне выборов отличалась неопределенностью, поскольку предыдущий трехкратный глава города Владимир Хомко заранее предупредил, что не будет участвовать в выборах мэра. Отсутствие фаворита давало шансы аутсайдерам проявить себя и побороться за симпатии горожан. Одним из самых активных претендентов оказался местный бизнесмен Шакирзян, который заранее озвучил свои амбиции и начал кампанию по популяризации себя и своего партийного проекта "Ровно разом". Такая "прокачка" оказалось эффективной, и на данный момент Шакирзян является лидером первого тура, правда, с относительно невысоким результатом в 20%.

Коваль как председатель ОГА и представитель достаточно рейтинговой в Ровно партии "Слуга народа" казался очевидным претендентом на второй тур. Тем более что от "Европейской солидарности" было выдвинуто не Алексея Муляренка, на которого делали ставку перед началом кампании, а малоизвестного Третьяка.

Но президентская политическая сила в городе претерпела практически тотальную катастрофу. Коваль в качестве кандидата в мэры набрал около 14%, уступив и Шакирзяну, и Третяку. Партия на выборах в горсовет также оказалась третьей, отдав первенство "Евросолидарности" с неожиданными 20% и проекта Шакирзяна "Ровно разом" с 14%.

Тем временем в Киеве на Банковой раздражение вызвало даже не третье место "слуг" в очевидно лояльной области, сколько тотальное преимущество "ЕС" и попадание во второй тур кандидата-"порошенковца". Сенсационное появление в списке лидеров Третьяка удивила многих, ведь на старте кампании социологи скептически оценивали его шансы на уровне пары процентов. И кампанию он начал с опозданием и провел ее не сказать чтобы слишком отчетливо.

Важнейшим фактором успеха Третьяка можно считать возвращение симпатий избирателей именно к политсиле Порошенко. И наиболее болезненным для Офиса президента является то, что Ровно оказалось олицетворением реванша бывшего президента, который смог удвоить результат своей партии по сравнению с прошлогодними парламентскими выборами. Да еще и вывести в финал своего претендента на мэрское кресло, отодвинув в тень пока что действующего главу Ровенской ОГА.