Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности означает, что кризис в главной команде страны продолжится и углубится

Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности означает, что кризис в главной команде страны продолжится и углубится

Фото: УАФ

Украинское поражение на "Сегека-Арена"

Национальная сборная Украины снова не сумела преодолеть стадию стыковых матчей. На этот раз – в борьбе за возвращение в Лигу А, высший дивизион Лиги Наций, самый молодой турнир УЕФА. После того, как в псевдодомашнем поединке на стадионе "Нуэва Кондомина" в испанской Мурсии желто-синие обыграли бельгийцев с вполне приличным счётом 3:1, шансы на выход в Лигу А были довольно неплохими, но все завершилось разгромным поражением – и продолжением выступлений в Лиге В еще один. Но могло ли случиться иначе?

На этот вопрос может быть множество ответов, предположений и гипотез. Мы же обратим внимание на один из ключевых эпизодов поединка, который произошел на рубеже 30 минут первого тайма. Речь о желтой карточке для одного из лидеров украинской команды Александра Зинченко. Желтую карточку, которую заработал украинец за затягивание времени. На 30-й, повторимся, минуте матча.

Перед началом игры были разные предположения по тактике сборной Украины на матч в бельгийскую Генку. Но довольно быстро стало ясно, что тактика будет проста, примитивна и классическа для украинского футбола в подобных ситуациях – отразиться, отстоять нужный результат (ничья или минимальное поражение). Предупреждение Зинченко стало ярким подтверждением этого предположения, и вся игра, особенно в промежутке между стартовым свистком на второй тайм и вторым голом бельгийцев – об этом откровенно сигнализировала.

Так что это поражение стало действительно украинским. Не только потому, что проиграла сборная нашего государства, но и из-за сугубо украинского, присущего нашему футболу характера – как только попадаешь на более сильного соперника, да еще и неожиданно получая преимущество над ним (а преимущество в Мурсии действительно стало неожиданностью, потому что возникла на ровном месте после ошибки защитника сборной Бельгии), закрывайся, обороняйся, терпи, может быть, и пронесет.

И здесь действительно все равно, что практически всегда – не проносит, по крайней мере, если посмотреть в статистику стыковых поединков национальной сборной Украины. Этот паттерн, он уже стал поистине генетической памятью украинских футболистов. Да и что говорить, если главный тренер СБУ Сергей Ребров сам пережил подобную историю осенью 1999 года, более того, он даже забил в том легендарном снежном матче со Словенией. Забил очень рано, за пол часа до конца матча – что позволило тогдашнему главному тренеру сборной Йожефу Сабо сыграть в эту любимую игру "получили преимущество – закрылись – отбиваемся". Причем тогда Украине противостояла даже не Бельгия, а слабее нашей команды Словения.

Зато сейчас у Реброва-тренера было не 32 минуты, как у Реброва-игрока, а целый матч. Матч, который национальная команда провела так же, как и ожидалось – отстаивая в обороне, вымучивая, выстраживая необходимый результат. Эта схема она иногда срабатывает, но штука в том, что в ней все зависит не от тебя самого, а от соперника. Если он не сможет создать тебе непреодолимые проблемы – а то, что он будет создавать их весь матч, очевидный, неоспоримый факт, неоднократно доказанный историей нашей же сборной – ты достигнешь результата. Не благодаря своей силе, а благодаря его слабости. Ну, а если найдется какой-нибудь Жереми Доку…

Кстати, не принимавший участия в первом поединке форвард "Манчестер Сити" Доку за второй заработал от авторитетного портала Whoscored.com оценку, всего на 0,1 ниже лучшего показателя – автора дубля, лидера атак бельгийцев Ромелу Лукаку. Вот вам и роль личности в истории – получился один игрок, и оборона соперников не устояла. Хотя дело, конечно, не в Доку, когда вся сборная Бельгии атаковала, а вся сборная Украины защищалась.

На ком будут расти футболисты сборной 2046 года?

Что будет дальше? Какие последствия повлечет это поражение? Здесь следует, по нашему мнению, разделить перспективу на две части – собственно футбольную и социальную. Из футбольной прежде всего – следствие очевидно, в виде продолжения выступлений в Лиге В. С одной стороны, уровень соперников здесь ниже. С другой – играть с сильнейшими сборными континента и почетно, и выгодно, и полезно. Мы этой пользы лишены еще на два года.

Кроме того, начало группового турнира нынешнего розыгрыша Лиги Наций в группе 1 Лиги В – нашей, с двумя подряд поражениями желто-синих, от Албании и Чехии – продемонстрировало, что, при условии нескольких ошибок, вполне реально выпасть вообще в лигу С. А это уже совсем другой уровень, уровень Армении, Фарерских островов и даже Сан-Марино. Конечно, такая группа (а упомянутые в предыдущем предложении команды как раз и разбросаны по трем разным корзинам, поэтому вполне могут создать одну из групп Лиги С в сезоне-2026/27) Украина пройдет без особых проблем. Но – зачем тратить еще два года этого довольно неплохого поколения, возможно, последнего неплохого на ближайшие годы или даже десятилетия на игры с Сан-Марино?

Да и международная репутация украинского футбола от этого, мягко говоря, не улучшится. В следующем розыгрыше Лиги Наций сильнейшей сборной будет Исландия, имеющая гораздо меньше успехов на международной арене. Все остальные участники еще слабее. Оказаться на одном уровне с ним – признать, что перспективы нашего футбола совсем плохи. И это, в принципе, так и есть – особенно долгосрочные, учитывая, сколько детей, которые занимались футболом, уехали из страны из-за войны и вряд ли вернутся домой. Но ведь футбол в целом, его развитие, популяризация – это не один футбольный матч, где можно попытаться отбиваться.

Нынешняя сборная – это игроки, застали первый большой футбольный успех Украины, четвертьфинал ЧМ-2006, в дошкольном и раннешкольном возрасте. То есть тогда, когда и начинают заниматься футболом, когда приходят в футбольные школы, загоревшись этим желанием. Так что можно сказать, что именно эти успехи их предшественников – Шовковского и Шевченко, Гусина и Воронина, Калиниченко и того же Реброва – подтолкнули нынешних сборников к футбольным площадкам. Такое вот следствие события, которое произошло много лет назад.

Чем же нынешняя сборная будет мотивировать тех украинцев, которым сейчас по 4-7 лет? Матчем, в котором она ничего не сделала для общей победы – просто отражалась, надеясь, что, возможно, пронесет? Очень сомневаюсь. О плейффе Лиги наций 2024/25 в исполнении сборной Украины не будут писать книги, снимать фильмы и рассказывать истории. Потому что здесь не о чем говорить. Хотя – говорить как раз есть о чем. Но это будет разговор уже не о футболе.

На фронт!

Все мы помним, что в Украине идет война. Война, которая коснулась всех украинцев – по крайней мере, мужчин в возрасте от 18 лет точно. Да, мы об ограничении свободы выезда из страны. Причем, ограничения в последнее время усилились, из Украины после нескольких скандалов перестали выпускать даже художников, которые едут в концертные туры и привозят оттуда деньги для финансирования тех или иных подразделений ВСУ или проектов, важных для украинской армии.

А футболисты у нас пересекают границу совершенно свободно. Причем не только для того, чтобы съездить на матч сборной или в составе своей команды на поединок в европейских кубках. Нередки случаи, когда футболисты – люди по определению пригодные к военной службе, потому что профессиональный спорт это такая нагрузка, которая, возможно, и больше некоторых позиций во время службы в ВСУ – просто выезжают из Украины, потому что им предложили контракт в зарубежном клубе. Поэтому здесь прямой выгоды ни украинской сборной, ни украинскому клубному футболу нет. Разве что самому игроку. Но его выпускают. А других мужчин его возраста – нет.

До поры до времени украинское общество на такие вещи глаза закрывало. (В частности, потому, что сверху не прозвучала команда "фас".) Но после такого поражения, которое произошло на "Сегека-Арена", у многих украинцев непременно возникнет вопрос – и это для того у них такое привилегированное положение, чтобы они так вот позорились и портили нам и без того напрочь паршивый? А может, им вместо выезда за границу повестки выписать и на фронт отправить? Здоровье есть, пусть воюют, заменив истощенных 45-55-летних дядей, кое-где уже четвертый год держа оружие и фронт.

Шутки шутками, но в украинском обществе давно уже сформировался запрос на справедливость. Не всегда логичен и правильный, часто инспирированный сверху – но такой запрос есть. Футбольная сборная Украины, ее игроки, которые на словах не устают благодарить ВСУ за возможность жить максимально мирной, привычной жизнью, а на деле – не сделали в Генке ничего для общего успеха, поступили несправедливо.

И эта несправедливость еще отзовется и им, и обществу в целом. Которое, кто бы что ни говорил, а также истощенное нынешней войной. Футбольные успехи были бы для нее хоть небольшим утешением в эти трудные времена. Но футболисты, которые зарабатывают гораздо больше рядовых украинцев, которые не воюют, имеют право выезжать за границу – поступили с украинцами очень несправедливо. И мы еще услышим призыв "На фронт их!", причем далеко не в шутливой форме.