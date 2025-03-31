Россияне ударили КАБами по Запорожской области, погибла женщина

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Об этом в Телеграмме написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Россияне нанесли пять ударов КАБами по одной из общин области. Оперативные службы устанавливают последствия", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в результате авиаудара россиян по области погибла женщина.

Напомним, в ночь на 31 марта армия РФ нанесла удар по Запорожской области. Из-за вражеской атаки обесточена высоковольтная линия электропередачи и повреждены дачные дома.