Россияне ударили КАБами по Запорожской области, погибла женщина
Российская авиация атаковала одну из общин Запорожской области
Об этом в Телеграмме написал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Россияне нанесли пять ударов КАБами по одной из общин области. Оперативные службы устанавливают последствия", – говорится в сообщении.
Позже стало известно, что в результате авиаудара россиян по области погибла женщина.
Напомним, в ночь на 31 марта армия РФ нанесла удар по Запорожской области. Из-за вражеской атаки обесточена высоковольтная линия электропередачи и повреждены дачные дома.
Удары КАБами, обстрелы из РСЗО и артиллерии: на Запорожье повреждена гражданская инфраструктураВсе новости »
31 марта 2025, 07:35Запорожская область под обстрелами: за сутки россияне нанесли более 300 ударов
30 марта 2025, 10:45Удары дронов по Запорожью: ранен 19-летний парень, повреждены дома
28 марта 2025, 00:15
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Зеленский назначил нового главу РГА на Черниговщине
31 марта 2025, 19:55В Киевской области избили двух подростков, один из них - в больнице
31 марта 2025, 18:59Каждый второй украинский студент нуждается в психологической помощи
31 марта 2025, 18:42На Волыни задержали чиновника, который за 5000 долларов обещал скрыть факт гибели несовершеннолетнего на производстве
31 марта 2025, 18:22Какая будет погода во вторник, 1 апреля: прогноз Укргидрометцентра
31 марта 2025, 18:02В Харьковской области будут судить лесника, из-за которого незаконно вырубили деревьев на 1 млн гривен
31 марта 2025, 17:59В Сумской области будут судить военнослужащего, который присвоил оборудование почти на 5 млн гривен
31 марта 2025, 17:49В Одесской области работница правоохранительных органов за 25 000 долларов организовывала мужчинам выезд за границу
31 марта 2025, 17:29Аферисты подделали сайт "єДопомога" и воровали у людей деньги
31 марта 2025, 16:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все блоги »