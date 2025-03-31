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31 марта 2025, 18:42

Каждый второй украинский студент нуждается в психологической помощи

31 марта 2025, 18:42
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фото: иллюстративное
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Учреждения высшего образования Украины должны стать хабами психологической безопасности, где общий процесс познания дает ментальное исцеление всем участникам.

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская во время встречи с представителями 30 заведений высшего образования, внедряющих Всеукраинскую программу ментального здоровья "Ты как?", передает RegioNews.

По ее словам, в феврале "Ты как?" провела опрос среди преподавателей и студентов 29 заведений высшего образования. Почти у каждого третьего преподавателя есть признаки скрытого выгорания.

"У 16% есть признаки выгорания, которые проявляются из-за эмоциональной отстраненности, циничности, разочарования. Еще 18% склонны к избеганию рабочих задач, прокрастинации, потере мотивации. И только 35% считают, что могут справиться со стрессом. Опрос среди студентов показал, что около 52% нуждаются в вмешательстве разной степени интенсивности", - отметила Зеленская.

По состоянию на март 2025 года в 97% учреждений высшего образования уже функционируют психологические службы, 52 специалиста высшего образования прошли обучение в Академии психического здоровья.

Напомним, СБУ задержала студентов, которые совершали поджоги по заказу российских спецслужб.

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