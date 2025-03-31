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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
31 марта 2025, 05:14

Освоение Арктики и международная политика: какую роль может сыграть Украина

31 марта 2025, 05:14
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В дополнение к гонке вооружений разгорается еще и «ледяная гонка» в Арктике. Речь идет о построении десятков новых современных ледоколов
В дополнение к гонке вооружений разгорается еще и «ледяная гонка» в Арктике. Речь идет о построении десятков новых современных ледоколов
Иллюстративное фото: usm.media
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Пресловутые недра и морские пути никому не дают покоя. Например, на один из подводных хребтов претендуют сразу Канада, россия и Дания. Причем Дания пытается доказать, что этот хребет является продолжением Гренландии. США это прекрасно знают. Канада имеет свое мнение на этот счет. Россияне уже действуют активно.

Вдобавок, Канада с США имеют споры относительно делимитации границы и статуса водных путей.

Так что там все только начинается. "Заруба" будет еще…

А что делать Украине, чтобы в один прекрасный день внезапно не оказаться на растяжке между нашими партнерами?

Для начала отнестись серьезно к вопросам международно-правового статуса и освоению Арктики. Вести более активную научную и международную работу.

А дальше спланировать свои шаги, чтобы использовать это для реализации национальных интересов.

Не ледоколом единственным.

В конце концов ледоколы должны быть под контролем и защитой.

Большие подлодки – это дорого. Может, совместное производство, скажем вместе с Данией, Канадой, а может и с США подводных беспилотных аппаратов?

Они и сейчас на Черном и Азовском морях не помешают. Разработчики ПБА "Маричка" не дадут соврать!

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Арктика Канада США корабли ледокол недра подводные хребты Дания Гренландия
 
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