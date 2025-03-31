В дополнение к гонке вооружений разгорается еще и «ледяная гонка» в Арктике. Речь идет о построении десятков новых современных ледоколов

В дополнение к гонке вооружений разгорается еще и «ледяная гонка» в Арктике. Речь идет о построении десятков новых современных ледоколов

Иллюстративное фото: usm.media

Пресловутые недра и морские пути никому не дают покоя. Например, на один из подводных хребтов претендуют сразу Канада, россия и Дания. Причем Дания пытается доказать, что этот хребет является продолжением Гренландии. США это прекрасно знают. Канада имеет свое мнение на этот счет. Россияне уже действуют активно.

Вдобавок, Канада с США имеют споры относительно делимитации границы и статуса водных путей.

Так что там все только начинается. "Заруба" будет еще…

А что делать Украине, чтобы в один прекрасный день внезапно не оказаться на растяжке между нашими партнерами?

Для начала отнестись серьезно к вопросам международно-правового статуса и освоению Арктики. Вести более активную научную и международную работу.

А дальше спланировать свои шаги, чтобы использовать это для реализации национальных интересов.

Не ледоколом единственным.

В конце концов ледоколы должны быть под контролем и защитой.

Большие подлодки – это дорого. Может, совместное производство, скажем вместе с Данией, Канадой, а может и с США подводных беспилотных аппаратов?

Они и сейчас на Черном и Азовском морях не помешают. Разработчики ПБА "Маричка" не дадут соврать!