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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
31 марта 2025, 00:27

Трамп угрожает Путину. Наш шанс или не наш шанс?

31 марта 2025, 00:27
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Заявление Трампа каналу NBC о введении пошлин и вторичных санкций на российскую нефть – очень выверенное заявление для одного «клиента» – для Путина
Заявление Трампа каналу NBC о введении пошлин и вторичных санкций на российскую нефть – очень выверенное заявление для одного «клиента» – для Путина
иллюстративное фото: из открытых источников
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Но есть ряд важных нюансов, которые нужно объяснить. Начну с причин появления этого заявления:

1. Глубинный народ США не понимает, почему Трамп не атакует Путина. Обратите внимание на социологию, которая показывает, что против присоединения Канады как 51-го штата выступает 57%, а Гренландии – 49%. За присоединение – в обоих случаях в районе 20%. Вот эти условные 20-25% – это несокрушимое ядро Трампа. Другие – колеблются или против. Трамп не сможет не обращать на это внимание. То же самое касается и нас.

2. ⁠Трамп на днях заявил, что Путины тянет время и дал понять, что эта стратегия для него не нова. Проще говоря, он понимает, что его обманывают, но еще не готов к тому, чтобы эскалировать ситуацию. Его заявление – это еще не об эскалации. Это предупреждение

3. После этого заявления и у Путина, и у Трампа несколько сужается поле для маневра, если тему не переводят на что-то другое (недаром появились заявления о страшных ударах по Ирану).

По состоянию на данный момент Путин не готов останавливать войну. Его может остановить только страх за жизнь. Но до этого, похоже, еще далеко. И пока он, похоже, не верит в скорые санкции. Почему?

  • Потому что это процесс, первые результаты которого появятся не раньше чем через 6-9 месяцев.
  • Очень похоже, что Путин действительно верит, что Украина посыплется в ходе летней кампании (Киев за три дня – 2).
  • Путин считает, что Трамп будет нуждаться в его переговорах с Китаем, а значит, дальше слов Трамп не пойдет.

А теперь о нас. Трамп вынужден мыслить в категориях рейтингов поддержки гражданами США тех или иных решений. У нас нет задачи спасти мир и тем более спасти мир от Трампа. Наша цель играть в игру: Путин манипулирует Трампом. И это вполне возможно. Просто нужно помнить, что это главная игра. А фигу тыкать можно будет и позже.

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