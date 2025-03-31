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Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

По его словам, эти подразделения пытаются атаковать позиции ВСУ и выявлять оборонные рубежи для последующих обстрелов по тяжелому вооружению.

Он отметил, что россияне не оставляют попыток действовать на Сумском направлении, в частности в районах, граничащих с Черниговщиной и Харьковщиной. Их цель – атаковать позиции наших военных, разоблачить построение обороны и корректировать огонь артиллерии и авиации.

В то же время за последние несколько дней попыток прорыва вглубь территории Украины не зафиксировано.

Демченко также подчеркнул, что российские войска сосредотачивают силы в районах села Липцы и города Волчанск Харьковской области. Враг пытается расширить боевые действия в этом регионе, однако не достигает поставленных целей.

Напомним, в Сумской области еще из четырех населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию.