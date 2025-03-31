Во Львове будут судить мужчину, который до смерти избил полицейского
Возбуждено уголовное производство. За совершенное 44-летнему львовянину грозит значительный срок заключения – до десяти лет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
Правоохранители установили, что в ночь на 29 марта 44-летний житель Львова, находясь в состоянии опьянения, нанес 29-летнему сотруднику полиции Львовщины телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия. К тому времени правоохранитель находился вне службы.
Нападавшего задержали. В настоящее время продолжается досудебное расследование, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.
Напомним, во Львовской области судили водителя за смертельное ДТП.
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