В Харьковской области будут судить лесника, из-за которого незаконно вырубили деревьев на 1 млн гривен

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении лесничему Чемужовского лесничества, из-за бездействия которого «черные» лесорубы уничтожили почти 100 деревьев твердых пород общей стоимостью почти 1 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как выяснилось, лесничий небрежно выполнял свои должностные обязанности и не контролировал ситуацию на подотчетных участках. Это позволило неизвестным лицам незаконно срубить ценные деревья.

Лесничий подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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