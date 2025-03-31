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31 марта 2025, 16:44

В Офисе Президента прокомментировали сообщения о выборах в июле

31 марта 2025, 16:44
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фото: иллюстративное
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Владимир Зеленский готовится идти на второй срок на президентских выборах в июле. Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщило британское издание The Economist, но эта информация не соответствует действительности

Об этом в Офисе Президента заявили BBC Украина, передает RegioNews.

В частности, сообщается, что совещания о выборах в июле, описанном в статье, у Зеленского не проводились.

Издание The Economist сообщило, что Зеленский готовится к выборам, которые планируется провести после отмены военного положения. Владимир Зеленский якобы созвал совещание, на котором поручил своей команде организовать выборы после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть достигнуто до конца апреля.

В статье говорилось, что Зеленский "нацелен на лето".

Ранее сообщалось, что в Украине уже готовится Закон о послевоенных выборах. Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

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