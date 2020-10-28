Стали известны участники второго тура выборов мэра Сум
ТИК обработала более 80% протоколов участковых комиссий
ТИК обработала более 80% протоколов участковых комиссий
Во второй тур выборов в Сумах вышли Александр Лысенко и Вадим Акперов с разницей почти в 30% голосов.
Таковы предварительные результаты городской территориальной избирательной комиссии, пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.Сумы.
Александр Лысенко является действующим мэром Сум и баллотировался от "Батькивщины". Его оппонентом стал кандидат от "Европейской солидарности" Вадим Акперов.
Разница между претендентами на кресло городского головы в первом туре составила 30% в пользу Лысенко.
Напомним, по данным экзит-пола на выборах городского головы Сум победу одерживает именно Александр Лысенко.
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