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28 октября 2020, 21:47 2

Стали известны участники второго тура выборов мэра Сум

28 октября 2020, 21:47 2
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Во второй тур выборов в Сумах вышли Александр Лысенко и Вадим Акперов с разницей почти в 30% голосов.

Таковы предварительные результаты городской территориальной избирательной комиссии, пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.Сумы.

Александр Лысенко является действующим мэром Сум и баллотировался от "Батькивщины". Его оппонентом стал кандидат от "Европейской солидарности" Вадим Акперов.

Разница между претендентами на кресло городского головы в первом туре составила 30% в пользу Лысенко.

Напомним, по данным экзит-пола на выборах городского головы Сум победу одерживает именно Александр Лысенко.

выборы мэр Сумы Лысенко Александр второй тур
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