Стали известны участники второго тура выборов мэра Сум

ТИК обработала более 80% протоколов участковых комиссий

ТИК обработала более 80% протоколов участковых комиссий

Фото из открытых источников

Во второй тур выборов в Сумах вышли Александр Лысенко и Вадим Акперов с разницей почти в 30% голосов.

Таковы предварительные результаты городской территориальной избирательной комиссии, пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.Сумы.

Александр Лысенко является действующим мэром Сум и баллотировался от "Батькивщины". Его оппонентом стал кандидат от "Европейской солидарности" Вадим Акперов.

Разница между претендентами на кресло городского головы в первом туре составила 30% в пользу Лысенко.

Напомним, по данным экзит-пола на выборах городского головы Сум победу одерживает именно Александр Лысенко.