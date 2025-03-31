В Одесской области работница правоохранительных органов за 25 000 долларов организовывала мужчинам выезд за границу

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Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве со Службой безопасности Украины разоблачили и заблокировали очередную схему незаконного вывоза военнообязанных за пределы Украины. Ее организовала работница правоохранительного органа в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, женщина пообещала одному из мужчин помочь получить белый билет через знакомых медиков и работников РТЦК и СП. За 25 000 долларов США мужчину должны были исключить из военного учета, что позволяло ему уехать из Украины.

Также за эти деньги злоумышленница гарантировала дополнительную услугу, чтобы обеспечить беспрепятственное пересечение границы по поддельным документам.

Клиента сопровождали на автомобиле в пункт пропуска и перевозили в Молдову.

Организатор схемы разоблачили при попытке отправить за границу очередного военнообязанного. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области водитель грузовика за 7000 долларов пытался перевезти в Молдову 21-летнего мужчину.