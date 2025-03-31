В Киевской области избили двух подростков, один из них - в больнице

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Правоохранители начали досудебное расследование по факту избиения двух несовершеннолетних молодых людей на территории парка в городе Славутич Киевской области

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

На днях в полицию обратились родители двух подростков с сообщением о том, что вечером на территории парка в городе Славутич их несовершеннолетние дети получили телесные повреждения.

Один из пострадавших ребят госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время правоохранители разыскивают нападающих.

Напомним, на трассе в Киевской области произошло смертельное ДТП.