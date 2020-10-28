Арахамия снова планирует отправить "слуг" на Донбасс - СМИ
Точная дата поездки депутатов пока неизвестна
Точная дата поездки депутатов пока неизвестна
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил с идеей повторной поездки народных депутатов на Донбасс.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на собственные источники во фракции, передает RegioNews.
Наши источники в "Слуге народа" рассказали, что Давид Арахамия выступил с идеей повторной поездки на Донбасс через несколько недель", - говорится в сообщении.
По данным журналистов, на этот раз депутаты от "Слуги народа" планируют сделать акцент на общении с местными мирными жителями.
Напомним, 21 октября "Слуги народа" поехали на Донбасс, они планировали общаться с военными и местными жителями.
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