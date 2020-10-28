Арахамия снова планирует отправить "слуг" на Донбасс - СМИ

Точная дата поездки депутатов пока неизвестна

Точная дата поездки депутатов пока неизвестна

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на собственные источники во фракции, передает RegioNews.

Наши источники в "Слуге народа" рассказали, что Давид Арахамия выступил с идеей повторной поездки на Донбасс через несколько недель", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, на этот раз депутаты от "Слуги народа" планируют сделать акцент на общении с местными мирными жителями.

Напомним, 21 октября "Слуги народа" поехали на Донбасс, они планировали общаться с военными и местными жителями.