В Сумской области будут судить военнослужащего, который присвоил оборудование почти на 5 млн гривен

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По материалам Государственного бюро расследований будут судить военнослужащего, который присвоил оборудование более чем на 4,5 млн гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Военнослужащий, ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, хранившемуся на складах. В конце 2024 г. он получил приборы ночного видения и биноочки для оснащения штурмовой роты, однако вместо передачи военным решил их продать.

Правоохранители нашли и вернуть похищенное оборудование стоимостью более 4 млн. гривен. Для возмещения оставшегося нанесенного ущерба подан гражданский иск.

Военнослужащий обвиняется в присвоении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области уничтожили 50-килограммовую боевую часть вражеского дрона.