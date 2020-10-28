"Слуги народа" и "ЕС" заявили о поддержке Виктора Евпака во втором туре выборов в Черкассах

Закликаємо усіх представників проєвропейських і проатлантичних сил до об’єднання. Переконаний, лише через це об’єднання ми зможемо перемогти. Напередодні другого туру місцевих виборів, до якого пройшли кандидати від проєвропейських сил, ми хочемо без будь-яких умов зробити перший, дуже важливий крок. Наша партія і я, як її лідер, прийняли рішення про підтримку кандидата на міського голову міста Черкаси від партії "Голоc" Віктора Євпака. Із першого до останнього дня кампанії "Європейська Солідарність" і я, як її лідер, закликали усі проєвропейські, євроатлантичні, демократичні сили об’єднатися, бо абсолютно неприйнятно, коли вони розпорошені по всіх регіонах. Ми усі усвідомлюємо рівень загроз, які зараз стоять перед Україною. Зовнішнополітичних, пов’язаних із РФ – гібридної війни проти нашої держави, яка триває уже 7 років. Вони хотіли скористатися місцевими виборами, спрямувавши свої зусилля на дестабілізацію ситуації всередині країни та на реалізацію російського та проросійського сценарію федералізації країни. Внутрішньополітичних – через некомпетентність і дилетанство "зеленої влади", та аполітичних – пандемія коронавірусу, яка створює небачений рівень загрози для безпеки і здоров’я кожного громадянина України. У цих умовах для нас є неприйнятною позиція "какая разница", ми не можемо лишатися байдужими, коли на сході і півдні України у боротьбі проти ОПЗЖ, "Майбаху", "шаріївців" та іншого непотребу ми лишилися сам-на-сам. Інші демократичні сили або не висували своїх кандидатів і самоусунулися, або проводили окрему політику, яка не призвела до перемоги. Дякую виборцям, які підтримали нас по всій Україні і, особливо, на сході: у Краматорську, де рівень нашої підтримки у Донецькій області більший, ніж у "Слуг", в об’єднаних громадах, де ми присутні у Донецькій, Луганській областях, у Харкові, у Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Миколаєві, Херсоні – усюди. Дякую кожному, хто проголосував за "Європейську Солідарність" і забезпечив нашій політичній силі перше місце по присутності в усіх радах, і рівень підтримки, який ми наростили із 2019 року вдвічі. Кожному, хто підтримав нас – дякую!