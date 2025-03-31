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31 марта 2025, 18:22

На Волыни задержали чиновника, который за 5000 долларов обещал скрыть факт гибели несовершеннолетнего на производстве

31 марта 2025, 18:22
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и задержали и.о. начальник одного из отделов Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда. Чиновник за взятку обещал коммерсанту не проверять факт гибели на его предприятии несовершеннолетнего рабочего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Трагедия произошла в начале 2025 года из-за пожара в помещении частного деревообрабатывающего ангара. Правоохранительные и контролирующие органы сразу направили в Госслужбу по труду официальные письма о необходимости проведения расследования несчастного случая.

Ответственное должностное лицо Госслужбы предложило представителю предприятия за 5000 долларов США не проводить проверку.

Правоохранители задержали злоумышленников при передаче взятки.

Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на Волыни отправили под стражу мужчину, ударившего полицейского.

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