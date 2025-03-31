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31 марта 2025, 16:47

Аферисты подделали сайт "єДопомога" и воровали у людей деньги

31 марта 2025, 16:47
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Фото: Нацполиция
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Аферисты украли у людей около 100 тысяч гривен. Данные банковских счетов они получали с помощью фейкового сайта

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители завершили расследование по мошеннической группе, которая обманула граждан на 94 тысячи гривен. Аферисты делали это с помощью фишингового вебсайта, который они "замаскировали" под сайт "єДопомога". Таким образом, они получали доступ к банковским данным граждан.

Организатору и трем исполнителям объявили о подозрении. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Киберполиция призывает граждан быть осмотрительными и внимательно проверять адреса сайтов, на которых нужно вводить конфиденциальные данные о себе и банковских картах", - говорят полицейские.

Напомним, ранее в киберполиции предупреждали о новой схеме аферистов. Злоумышленники в сети предлагают легкий заработок. За простые задания (например, комментарий или подписку) они платят около 100 гривен, а в результате - уговаривают внести взнос на крупную сумму и исчезают.

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