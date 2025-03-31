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31 марта 2025, 10:48

Повышение пенсии: кто получит больше денег с 1 апреля

31 марта 2025, 10:48
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фото: из открытых источников
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Пенсионный фонд Украины с 1 апреля произведет автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам. Лично обращаться в фонд не нужно

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Отмечается, что пенсии перечислят тем, кто после выхода на пенсию продолжал работать и на 1 марта 2025 набрал 24 месяца страхового стажа.

Также перерасчет получат те, кто работал менее 24 месяцев, но прошло два года с момента последнего перерасчета.

Если стаж составляет 24 месяца или больше, пенсию могут перечислить с учетом нового стажа и заработка или оставить расчет по старым данным — в зависимости от более выгодного варианта.

Если стажа меньше 24 месяцев, перерасчет возможен не ранее чем через два года после последнего пересмотра пенсии.

Напомним, правительство упростило порядок получения пенсий и страховых выплат для ВПЛ, украинцев за границей и на временно оккупированных территориях.

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