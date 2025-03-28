Как Путин намерен вводить управление ООН в Украине?

Если кто-то думает, что заявление Путина о введении управления ООН – это идиотизм маразматика, тот ошибается

Если кто-то думает, что заявление Путина о введении управления ООН – это идиотизм маразматика, тот ошибается

фото: из открытых источников

Это целая кампания, над которой, очевидно, работали лучшие умы РФ.

Спойлер: идея идиотическая. Но мы должны помнить: утвержденный план в России отрабатывается, а не выбрасывается в помойку. Поэтому к этому следует отнестись серьезно.

Итак, если коротко. Песков сегодня расшифровал вчерашний спич Путина. Приведу полную цитату:

"Россия констатирует отсутствие контроля за вооруженными силами со стороны руководства Украины. Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, не выполняется".

Проще говоря, русская идея состоит в следующем:

1. Нелегитимная украинская власть не контролирует армию (нациков), которая живет в анархии (посылает на три буквы договоренности, парафированные самим Трампом);

2. Россия остается миролюбивой страной, желающей завершения войны, а в Украине нет власти и нацики хотят крови;

3. Украина – страна террорист.

Повторюсь, это тупая идея, которую не воспримет даже Иран. Но отныне и на время это главный нарратив россиян. И с ним нужно бороться тоже. Ведь одним из главных направлений этой информации будет Украина.